Střešovická pohádka o sedmnáctém titulu v klubové historii má svůj zdárný happyend. Florbalisté Tatranu porazili ve vypjatém nedělním superfinále Vítkovice 4:3 po prodloužení a po osmi letech jsou zpět na superligovém výsluní. Obrovský díl zásluhy na tom nese i hlavní trenér Milan Fridrich, který doplnil svou bohatou výstavu medailí rovněž o první zlato v pozici šéfa střídačky. „Teď se však hlavně těším na odpočinek,“ prozradil v rozhovoru po vítězném superfinále.

Bývalý kapitán a v současnosti hlavní trenér Tatranu Střešovice Milan Fridrich. | Foto: se svolením Tatranu Střešovice

Cesta, na kterou jste se s Tatranem před pár lety vydal, právě napsala další neuvěřitelný příběh. Je zisk mistrovského titulu posledním dílkem skládanky?

Doufám, že to naopak neznamená žádný konec naší cesty. Ten titul je rozhodně důkazem toho, že jsme se v klubu vydali správným směrem a pro kluky je to nyní po zásluze další krásný moment, který si budou pamatovat až do konce života. Nicméně já pevně věřím, že Tatran se dokáže udržet na špičce i v dlouhodobém horizontu a že takové úspěchy budou přicházet stále častěji.

Ovšem ta letošní sezona už se bude překonávat jen velice těžko.

Máte pravdu, na tuto sezonu bude klub ještě dlouho vzpomínat. A já jsem nesmírně rád, že jsem toho mohl být součástí. Dokázali jsme sami sobě, že tvrdá práce přináší kýžené ovoce, a zisk titulu není ničím jiným než příjemnou třešničkou na dortu. Neznamená to však žádný signál k polevení, ba naopak bude potřeba některé věci ještě více zintenzivnit. Ale je dobře, že se kluci přesvědčili o tom, že jejich práce má nějaký význam a smysl.

Suverénní vystoupení v základní části, suverénní cesta za mistrovským titulem. Co všechno to znamená pro šéfa střídačky?

No, nejsem si úplně jistý, že to bylo suverénní play off, když člověk vyhraje superfinále rozhodující brankou v prodloužení. (smích) Ale jinak samozřejmě souhlasím, zejména semifinálová série s Mladou Boleslaví nás výborně připravila na vrchol sezony. To se následně potvrdilo i v superfinále proti Vítkovicím. A navzdory tomu, že nás v utkání zastihla i hlušší pasáž, se nám nakonec podařilo uspět. Teď si ale všichni trenéři zasloužíme pořádný odpočinek.

Máte toho plné brejle, viďte?

Musím říct, že se na to volno skutečně těším. S příchodem play off se veškerá práce ještě znásobila, byly to dlouhé hodiny strávené u videa, snaha připravit kluky na každý zápas a neustálé pilovaní nějakých detailů. Je to nyní obrovská úleva, jelikož to stálo nepředstavitelné množství času i energie.

Milan Fridrich po vítězném superfinále.Zdroj: Český florbal

Před rokem první stříbrná medaile v roli trenéra, nyní už je z toho ten nejcennější kov. Domácí výstava je tedy kompletní?

Dá se říct, že asi ano, nicméně domácí výstava se dá vždycky ještě rozšířit. Ale určitě je to pro mě výjimečná medaile. Zažil jsem vítězné superfinále v pozici hráče, poté jako hrající trenér, ovšem v roli kouče, který toho ze střídačky příliš neovlivní, je to zase něco jiného. Velký díl zásluhy však na tom nese tým, díky němuž jsem nebyl tolik nervózní a od začátku věřil, že klíčové okamžiky zvládne. Zvládnuté prodloužení je toho jasným důkazem.

Určitě vám musela pomoct i loňská zkušenost. Zejména v tom zmiňovaném prodloužení.

Jednoznačně. Kluci udělali za poslední rok obrovský kus práce a ten loňský neúspěch v superfinále je ještě více nakopl k lepším výkonům. Prohrávali jsme v sérii s Mladou Boleslaví, i proti Vítkovicím se nakonec muselo otáčet skóre. Ale ten tým to zkrátka zvládl. Bylo hezké pozorovat, jak postupně získával stále větší sebedůvěru, která vygradovala nyní v O2 areně.

Jaké vůbec bylo letošní superfinále?

Pro diváky rozhodně atraktivní podívaná. A rovněž skvělá atmosféra, na kterou budeme ještě dlouho vzpomínat. Nicméně i ten samotný průběh utkání nabídl úžasné momenty, nejprve jsme měli všechny trumfy v rukou my, pak jsme ale o všechno přišli a rázem museli dotahovat. Byl to boj, spousta šancí a energie po celé aréně. Takhle nějak si představuji superfinále.

Co se vám honilo hlavou před začátkem prodloužení?

Snažil jsem se nad ničím nepřemýšlet, chtěl jsem hlavně udržet pozitivní náladu a povzbudit kluky směrem do prodloužení. Ale je pravdou, že když jsem viděl Marka Beneše, jak se na střídačce svíjí v bolestech, tak jsem si vzpomněl na superfinále před jedenácti lety, tehdy jsem tam podobně ležel i já. A řekl jsem si, že je to dobré znamení. (smích)

Florbalisté Tatranu Střešovice slaví vítězství v BigBoard Superfinále 2023.Zdroj: Český florbal

Nyní vás čekají zasloužené oslavy. Pro tento tým navíc premiérové se zlatou medailí na krku. Budou hodně divoké?

No, asi máte pravdu, že to bude malinko náročnější. Přeci jenom většina z nich neumí tolik pít, chybí nám tam více znojemských rodáků. (smích) Navíc několik kluků ještě čekají různé pracovní či studijní povinnosti. Ale myslím si, že to nebude zase taková zábrana. Tento kolektiv si to strašně moc zasloužil, nejen za tu trpělivost i dřinu, kterou tomu obětoval.

Vy jako znojemský rodák půjdete spíše do vína, nebo si vychutnáte titulové pivo?

Vidím to na obě varianty. (smích) Nicméně musím být velice opatrný, dcera dělá v pondělí přijímací zkoušky na gymnázium, takže žádné přehánění a zejména rychlé střízlivění. Taková je moje taktika do letošních oslav.