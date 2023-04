Florbalistky Vítkovic zvítězily v superfinále extraligy nad obhájcem titulu FBC Ostrava 6:4 a vybojovaly sedmý triumf. Ovládly čtvrtý z posledních pěti dohraných ročníků a po lednovém úspěchu v Poháru Českého florbalu mají double. Hattrickem a jednou asistencí zařídila výhru týmu trenéra Dušana Dudeška polská útočnice Dominika Buczeková, která se tak rozloučila před odchodem do švédského Kalmarsundu.

Florbalistky Vítkovic slaví vítězství v Superfinále florbalu 2023. | Foto: Český florbal

Zápas v pražské O2 areně se hrál před rekordní návštěvou na utkání ženské extraligy 10.122 diváků. Dosavadním maximem bylo 8711 fanoušků na superfinále mezi Vítkovicemi a Chodovem v roce 2016.

Vítkovice navázaly na triumfy z let 2000, 2014, 2016, 2018, 2020 a 2021. FBC Ostrava oplatily porážku 0:4 na zápasy z loňského semifinále, která ukončila jejich nadvládu a sérii 70 utkání bez prohry. Poražené finalistky si ale stejně jako loni zahrají také v nadcházející sezoně na Poháru mistrů, který se uskuteční v novém formátu za účasti dvou týmů z Česka, Švédska, Finska a Švýcarska. Vítkovice se tam dostaly už jako vítězky pohárové soutěže.

Vítkovické hráčky se ujaly vedení v čase 12:28, kdy po přihrávce Michaely Kubečkové zamířila z pravé strany k bližší tyči Buczeková. Za 23 sekund se radovaly vítězky základní části znovu, ale předčasně. Paulínu Hudákovou obrala o balonek Barbora Husková a z úniku skórovala. Jakub Robenek si vzal ale trenérskou výzvu a videozáznam potvrdil, že Husková nejdříve zasáhla nedovoleně hokejku Paulíny Hudákové.

V 16. minutě Paulína Hudáková faulovala Vendulu Maroszovou a nařízené trestné střílení proměnila bekhendovým blafákem Kubečková. Za 70 sekund FBC Ostrava snížil. Denisa Kotzurová našla z otočky Polku Malwinu Zagórskou, která zamířila do odkryté branky. Ve 28. minutě sebrala na polovině hřiště Buczeková míček Lindě Pudišové a z brejku bekhendovým blafákem zvýšila na 3:1. Vítkovice se znovu radovaly 47 sekund před druhou pauzou, Sára Seevaldová našla od levého mantinelu na středu Barboru Huskovou a ta zamířila přesně.

Ve 42. minutě Tereza Matýsková faulovala ostravskou Pavlínu Bačovou, ale nařízené trestné střílení Kristína Hudáková neproměnila. V čase 42:08 při vyloučení Paulíny Hudákové na dvě plus dvě minuty Buczeková zužitkovala u levé tyče přihrávku Denisy Ferenčíkové a dovršila hattrick.

Mezi 46. a 49. minutou obhájkyně titulu snížily na rozdíl jediné branky. Nejdříve zakončila po parádní kombinaci kapitánka Michaela Mlejnková, vzápětí proměnila přihrávku Karolíny Bínové Bačová a po pasu z otočky Paulíny Hudákové se podruhé trefila Mlejnková. V polovině závěrečné části ale Buczeková obrala o balonek Markétu Vrlíkovou, zpoza branky našla volnou Maroszovou, která pojistila vítězství Vítkovic.

„Byl to můj sen, který se splnil. Věděly jsme, že může v zápase přijít úplně cokoliv. Holky z Ostravy nám daly ve třetí třetině tři rychlé góly. Ustály jsme to, daly jsme ještě jeden gól a pak už to bylo jenom o nás,“ prozradila bezprostředně po zápase hrdinka Vítkovic Dominika Buczeková.

Vítkovické florbalistky tak vyhrály již sedmý extraligový titul v historii a zároveň si vybojovaly místenku na prestižní Pohár mistryň. Ostravské FBC slaví po loňském titulu další úspěch, tentokrát stříbrný.