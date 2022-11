Curyšský fotbalový klub Grasshopper čeká na nový svatostánek už 25 let. Hokejisté se dočkali po jedné dekádě. I v jejich případě provázely výstavbu velké komplikace. Plánovaná byla od roku 2012, stavět se ale začalo až o sedm roků později. Práci na staveništi totiž zpomalovaly potíže s velkým množstvím spodních vod a rovněž vadné šrouby.

Postavit ve Švýcarsku halu chce hodně velkou dávku trpělivosti a získat bohaté investory, kteří do ní vloží tučný kapitál. Swiss Life Arena stála 207 milionů švýcarských franků včetně DPH (5,175 miliard korun). Arénu financovali investoři, mimo jiné každý částkou 20 milionů franků. Úvěr ve výši 120 milionů franků si vzalo město Curych – v červnu 2016 mu dali zelenou městští voliči. Hokejový klub musí tyto peníze splatit do 65 let. Podle Zahnera je k dispozici také devět milionů franků z fondu A na sportovní zařízení z kantonu Curych.

Dlouhé čekání

Nový domov hokejového klubu ZSC Lions má rozlohu 70 tisíc metrů čtverečních a je jednou z největších hal ve Švýcarsku. Novostavba je vysoká 33 metrů, stojí na pozemku vedle železniční trati v Curychu a má rozměry 170 x 110 metrů. Swiss Life Arena bude ale fungovat pouze pro zápasy nejvyšší švýcarské soutěže. Jejich původní hala Hallenstadion bude sloužit pro kulturní akce.

Plánování nové hokejové arény trvalo celkem deset let. „Projekt způsobil hned několik bezesných nocí,“ tvrdí Peter Zahner, generální ředitel společnosti ZSC Lions AG, při tiskové konferenci. Nyní však nová „krásná stavba“ v podobě Swiss Life Areny již stojí.

Díky tomu získal curyšský hokejový klub dlouho očekávané zázemí. Hlavním důvodem projektu byla neuspokojivá situace s Hallenstadionem. Stadion je totiž také multifunkční halou. Podle Zahnera se ale nejedná o hokejovou arénu. „Každý, kdo zná Hallenstadion, ví, o čem mluvím. Spodní čtyři řady diváků kvůli konstrukci vůbec neviděly na hřiště,“ vysvětloval Zahner. „Od chvíle, co jsme se přestěhovali, tam bude umožněno uspořádat více kulturních akcí,“ upřesnil tiskový mluvčí ZSC Lions Stefan Wälhli.

Úřady však vystavily stavební povolení až v říjnu 2018, v březnu následujícího roku byl slavnostně položen základní kámen. Přitom ještě v dubnu 2020 připomínala arénu, která zde v následujících letech vyrostla, pouze hluboká výkopová jáma. Již v této fázi výstavby se však vyskytly zvláštní problémy. Například výkopová jáma pro energetické centrum zimního stadionu musela být zajištěna štětovnicovou stěnou hlubokou až osm metrů, protože hladina řeky Limmat byla pouze dva metry pod budovou. Kvůli tomu se museli developeři rozloučit s výstavbou suterénů a podzemního parkoviště.

Vadné šrouby ve střešní konstrukci

Aréna vyrostla do výšky za pouhý rok. Samotná budova je čistě železobetonová konstrukce z betonu. To znamená, že budova nepotřebuje žádné další podpěry. Po instalaci ocelových střešních nosníků – každý z nich má rozpětí 85 metrů – byla v září 2021 dokončena hrubá fáze stavby a mohly začít práce v interiéru.

Ani tato fáze výstavby však nebyla bez problémů. Krátce před Vánocemi musela být stavba zastavena poté, co odborníci objevili vadné šrouby ve střešní konstrukci haly. Nakonec musely být vyměněny všechny. Teprve v polovině ledna mohly být práce na staveništi obnoveny na dalších místech.

V souladu s dřívějším názvem projektu „Divadlo snů“ je aréna vizuálně obklopena vlnitou fasádou z pohledového betonu, která obepíná budovu jako zatažená opona. Základní myšlenky tohoto návrhu byly vytvořeny s pomocí referenčních obrázků závěsů a záclon. Do fasády je začleněno také několik malých oken ve tvaru býčích očí, která svým tvarem připomínají puky. Zahner ji označuje za „výstavní kousek“ a „pastvu pro oči“. Fasáda se však podle něj bohužel „trochu prodražila“.

Důmyslná stavební technologie

Energetická koncepce Swiss Life Areny byla vypracována na základě cílů společnosti „2000 wattů“ a zahrnuje promyšlený technologický systém budovy, který využívá synergie mezi výrobou chladu a tepla. Podzemní energetické centrum, které bylo v dubnu 2021 převzato od curyšské elektrárenské společnosti (EWZ), slouží jako řídicí centrum pro výrobu chladu a tepla. Srdcem energetického konceptu jsou dvě ledové plochy.

„Aréna je integrována do energetické sítě Altstettenu a Hönggu,“ vysvětlil během prohlídky Reto Burkhart, vedoucí realizace EWZ. V případě přebytku energie pomáhá stadion zásobovat teplem až 30 tisíc domácností s využitím odpadního tepla z výroby ledu. Stadion si také sám vyrábí elektřinu pomocí solárního systému na střeše. „Solární energie pokrývá asi osm procent energie potřebné ročně na provoz arény,“ vysvětlil Burkhart.

Energie se spotřebovává především na výrobu ledu. Chlad vznikající při tomto procesu se zároveň využívá k odvlhčování vzduchu v místnosti, a tím k optimalizaci klimatu v hale. Odpadní teplo z chladicích strojů je také dostatečné k vytápění všech místností v komplexu a k výrobě potřebné teplé vody pomocí tepelných čerpadel.

Uspořádání Swiss Life Areny umožnilo také optimálně využít prostory na severní a jižní straně. K hlavní hale tak po obou stranách arény přiléhají dvě o něco menší budovy. Unikátem jsou dvě tréninkové plocha s kluzištěm o stejné velikosti jako v hlavní hale, které jsou umístěny ve druhém patře a hrají v nich mládežnická družstva Lions. Dále se uvnitř komplexu nachází posilovna a gymnastická hala, šatny pro hráče a také restaurace a bar. Curyšský klub se hodně inspiroval také v NHL.

„Jeli jsme do USA a Kanady do různých hal a zjišťovali jsme jejich plusy a mínusy a chtěli se poučit z jejich chyb,“ upřesnil Wälhli. Inspiraci nakonec našli především v newyorské Madison Square Garden, ve které hrají Rangers.

Swiss Life Arena má kapacitu 12 tisíc diváků a více než 2 190 občerstvovacích míst. „To je zdaleka nejvíce ve Švýcarsku,“ prohlásil Zahner. Této vysoké kapacity bylo dosaženo díky velmi strmé konstrukci stojanů. Na jižní straně hlavního sálu sahá tribuna s 30 metry výšky dokonce téměř ke stropu, mezi střechou a sedadly jsou pouhé tři metry. To znamená, že na jižní stranu se vejde prakticky dvakrát více diváků než na severní stranu, kde jsou mimo jiné v této výšce integrovány lóže a nad nimi kanceláře ZSC. Wälhli upřesnil, že pro hokejová utkání je navíc vytvořen i sektor na stání.

Na rozdíl od Hallenstadionu zaručuje strmá konstrukce optimální výhled na hřiště z každého sedadla. Poprvé se v aréně hrálo při testovacím zápase GKC Lions, na který přišlo asi šest tisíc diváků, zápas se uskutečnil tři týdny před MS ve florbale. ZSC Lions v ní hráli první zápas 18. října. V budoucnu by se v ní měly hrát světový šampionát v hokeji a evropský v házené.

Největší kostka v Evropě

„Hala je moderní, krásná. Tady jsou na ní všichni moc pyšní, protože není vůbec sranda něco ve Švýcarsku postavit,“ rozplýval se český brankář Šimon Hrubec. Hráči i fanoušky na první pohled upoutá obrovská kostka pod střešní konstrukcí, která je s rozměry 12 x 12 x 8 metrů největší v Evropě.

„Takhle na první pohled to moc nevypadá. Posílal jsem fotku bratrovi, když byla na ledě a ono mi odpověděl: ‚No co, kostka‘, tak jsem mu řekl, ať se podívá. Ona je od modré k modré. Málokdo si uvědomí, že ta kostka je fakt tak obrovská,“ dodal Hrubec. Světový šampionát ve florbale navíc posloužil místnímu klubu, aby se mohl učit od české firmy Go4Gold, jak ovládat kostku a pracovat s ní tak, aby během zápasu kooperovala s fanoušky. „Lidé ale novou halu milují, čekali na ní hodně dlouho, takže jsou hodně šťastní,“ uzavřel Wälhli.