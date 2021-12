„Byly jsme dobře připravené. Možná je to spíš o našich hlavách, že jsme se bály hrát otevřeněji a byly ustrašené. Je to hrozná škoda,“ litovala jedna z nejzkušenějších hráček českého celku, brankářka Jana Christianová.

Její tým zahrál velmi dobře v sobotním semifinále proti Finsku, v němž dokonce vedl, aby nakonec padl těsně 4:5. Neuhlídal totiž úchvatně hrající světové duo sester Veery a Ooony Kauppiových, které se podepsaly pod všech pět branek.

Český tým zkušenější Švýcarky porazil v základní skupině a věřil, že Helvetský kříž zlomí i podruhé. Jenže soupeřky zvládly utkání mnohem lépe. Vyjma krátkého úseku z úvodu druhé třetiny, kdy Češky dvěma trefami během 36 vteřin vyrovnaly a dostaly se do laufu. „Jenže se projevila naše česká povaha. Místo, abychom je ještě víc zatlačily a daly další dva tři góly, zase se začneme bát o výsledek. Pokud to nezměníme, nikdy nebudeme nejlepší,“ hořekovala Christianová, podle níž nejsou čtvrtá místo českého celku rozhodně náhodná. „V rozhodujících zápasech vždycky selžeme. Asi ještě nejsme florbalově tak vyspělé, abychom vyhrávaly velké zápasy. Bojíme se hrát, riskovat. A končí to jako dnes,“ myslí si Christianová, ale s reprezentací končit nehodlá.

Definitivně končí jen Koníčková

To kapitánka Eliška Krupnová nevylučuje, že už v národním týmu pokračovat nebude, zklamání u ní bylo obrovské. „Je to hrdost zpívat českou hymnu, ale jsem popáté čtvrtá, chci vyhrávat. Co bude dál, uvidím,“ nechtěla být konkrétní a odmítla, že by tým trpěl českou „malostí“. „Ve Švédsku jsme hráli několik zápasů Superfinále, před měsícem finále švédského poháru. Přišlo mi to podobné. Nemyslím si, že je to o české mentalitě,“ má jasno.

Pokud tým nakonec zůstane pohromadě (definitivně se rozloučila jen zkušená Hana Koníčková), za dva roky na MS v Singapuru může být hodně silný. Už proto, že pětice hodně nadaných juniorek získá zkušenosti. „Holkám je 19 nebo 20 let a jestli na sobě budou dál pracovat, tak je to nejlepší teprve čeká. Za dva nebo čtyři roky z nich mohou být světové hvězdy a mohou tým táhnout,“ tvrdí Jana Christianová a doplňuje, že loučit se čtvrtým místem nehodlá. „Nebudu se loučit bramborou, i kdybych měla chytat do důchodu,“ usmála se čeká brankářka.

Eliška Krupnová nakonec našla na turnaje i pozitivní věci. „Týmově to byl super turnaj. V každém utkání se chytila jiná lajna, všechny dávaly góly. Ale… Zase znovu nám chybělo strašně málo a je to stejný výsledek jako posledních pět MS,“ ucedila.

Bolest cítil rovněž švýcarský kouč národního týmu Sascha Rhyner, i když i on uznal, že rozhodující zápas jeho tým nedal jak chtěl. „Bolí to pekelně, myslím, že jsme si zasloužili víc,“ prohlásil a ohledně pokračování u týmu (končí mu smlouva) se jen zasmál: „Hohoho, půjdu ven počítat sněhové vločky.“

Ty se však pro mnohé české hráčky měnily v neděli odpoledne v slzy.

Snad to vyjde příště.

Švýcarsko – Česko 5:2 (2:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 9. Rüttimannová, 10. Rüttimannová (Gerigová), 36. Gerigová (Stellová), 37. Wikiová (Rüttimannová) – 23. Kubečková (Ratajová), 24. Beránková (Krupnová). Rozhodčí: Kirjonen, Sirkka (FIN). Vyloučení: 1:0, bez využití. Diváků: 2500.

Švýcarsko: Schmidová – Hintermannová, Gamperliová, Wikiová, Bergerová, Mischlerová, Suterová, Stettlerová, Stellaová, Hanimannová, Gerigová, Ruttimannová, Cattaneová, Martiová, Spichigerová, Kuhneová, Liechtiová, Wyssová, Gredigová

Česko: Christianová – Beránková, Jiráková, Koníčková, Paloncyová, Havlíčková, Keprtová, Šupáková – Bačová, Krupnová, Ratajová – Řepková, Suchá, Mlejnková – Trojánková, Kubečková, Chudá – Plášková.