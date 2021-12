Riga 2016: Prohrané semifinále s Finskem a následný tvrdý direkt rovněž od Švýcarů. Medaile se vytratila v dáli. Praha 2018: Naprosto stejný scénář. Do posledního detailu. Úspěchy českého florbalu vzaly nohy na ramena.

Zejména po domácím šampionátu se na lepší zítřky rozhodně nesvítalo. Národní tým se zkrátka nedokázal prosadit a konkurence ze Skandinávie včetně Švýcarska se vzdalovala každým dnem.

Bronz? Obrovské zadostiučinění a neskutečný úspěch, radoval se brankář Bauer

Florbalem v tuzemsku poté otřásla kauza mezi finským trenérem Kettunenem a kapitánem Matějem Jendrišákem, který pod jeho vedením odmítl reprezentovat. Následně odstoupili i čeští asistenti a už bylo téměř jasné, že něco není v pořádku.

A svaz tak měl před sebou další nelehkou úlohu. Postavit se na stranu kritizovaného kouče, nebo dát za pravdu uraženým českým florbalistům? V jiných zemích se již řešilo, jaký mančaft odletí na další světový šampionát. U nás na to zdaleka nebylo pomyšlení. Tady se totiž chystal velký soud, který měl rozhodnout o budoucnosti finského manažera v českém florbale.

A nyní se dá s přehledem říct, že kdyby tehdy nebyla vložena důvěra do Petriho Kettunena a jeho trenérského sboru, tak se dnes český tým možná určitě nevrací domů s bronzovými medailemi na krku.

Rodák z městečka Lehmo vyhrál jeden ze svých nejtěžších „zápasů“ v kariéře a rozhodl se, žese navzdory všudypřítomné kritice pokusí vrátit medailový lesk do českých krajin. Na první pohled nadlidský výkon.

Medailová radost po sedmi letech. Čeští florbalisté vyválčili světový bronz

Dát do kupy potápějící se loď národního týmu, najít nové a rozhodně lepší hráče do svého týmu a také to nejdůležitější: Naučit je vyhrávat. Na tohle všechno měl Kettunen pouhé dva, díky koronavirové pandemii nakonec tři roky.

A hurá do práce. Mistrovství v Helsinkách se neprodleně blížilo a čas finskému trenérskému sboru rozhodně do karet nehrál. Nemělo smysl se za něco schovávat. Národní tým potřeboval zcela novou identitu.

Žádné hvězdičky a světové kousky na trhu zkrátka nebyly. Do akce musela nastoupit nová generace mladých štírků, bez jakýchkoliv zkušeností a umění velké zápasy vyhrávat.

Jenže trenér Kettunen viděl v generačně obměněném kádru něco, co se jen těžko vysvětluje. Můžeme to nazývat potenciálem, odhodláním nebo třeba chutí vrátit český florbal tam, kam patří. A tah to byl naprosto vychytralý.

Tým se před turnajem navíc okysličil o čerstvé juniorské mistry světa, kteří do týmu vnesli naprosto nepřekonatelnou vítěznou mentalitu. A ukázali, že se v českém florbale opět blýská na lepší časy.

Pivo, Jágr, památky. Co vědí Finové o Česku? Seveřané před semifinále překvapili

„Myslím si, že my mladí jsme do týmu donesli tu vítěznou náturu a vítěznou náladu. Přeci jen starší kluci už nějakou dobu nic nevyhráli, takže je super, že jsme zpátky,“ prohlásil velký talent českého florbalu Filip Forman.

A tak se do Helsinek vydala výprava, která sice na první pohled příliš strachu nevzbuzovala, ale za to měla naprosto unikátní medicínu s názvem týmovost. A ta se ukázala jako mnohem vzácnější schopnost než soupiska plná zvučných jmenovek.

„Tým ukázal, že není důležité to, jak silní jste na papíře, ale rozhoduje to, jak se prezentujete na hřišti. A my jsme tu vytvořili neskutečnou partu s velkou chutí vyhrávat,“ řekl po utkání obronz Adam Hemerka.

Kettunen tak svou misi splnil na výbornou. Českému florbalu doručil to, co slíbil, a na lavičce národního týmu se tak rozloučil tou nejkrásnější tečkou na závěr. Tento bronz se rozhodně nezapomene.