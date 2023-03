Historický rekord pro Tatran. Základní část superligy opanoval bez ztráty bodu

Už delší čas přemýšlelo vedení klubu o podobné akci. Nakonec zvítězila myšlenka benefičního turnaje, na němž se představí obrovské množství florbalových nadšenců a k tomu všemu se navíc vybere finanční odměna pro ty, kteří to nyní nejvíce potřebují.

A tak v pátek 3. března proběhl ve střešovickém areálu florbalový benefiční turnaj pod záštitou starosty Prahy 6 Mgr. Jakuba Stárka. Výjimečná akce, z níž putoval veškerý výtěžek na péči o seniory v Ústřední vojenské nemocnici Praha. Výsledek? Bezmála dvě stovky sportovců na hrací ploše a šek s velice pěknou částkou 250 tisíc korun.

Benefiční turnaj Tatranu Střešovice navštívilo několik pražských firem a společností.Zdroj: se souhlasem klubu Tatran Střešovice

V akci byl i Jarmil z Okresního přeboru

„Jsme moc rádi, že se akce vydařila podle představ. Za prvé se nám podařilo přilákat velké množství týmů, ale to nejdůležitější je, že se vybrala krásná částka čtvrt milionu korun na péči o seniory v ÚVN,“ řekl generální manažer Tatranu Jakub Menhart.

Akce se zúčastnilo na pětadvacet týmů z nejrůznějších pražských firem, kromě toho však nechyběly ani osobnosti Tatranu či mančaft složený z pracovníků ÚVN. A další benefiční podnik navštívil také známý charitativní tým osobností Real Top Praha, za který naskočil herec Jakub Kohák, zpěvák Kamil Střihavka či hokejový brankář Alexander Salák.

Penalty Shot Battle: Největší frajer nepřijel, ambiciózní Tatran zdolal Spartu

„Už si ani nepamatuju, kdy jsem naposledy hrál florbal. Ale bude to hodně dávno. Každopádně jsme rádi, že jsme si to vyzkoušeli, je to zase jiná pohybová aktivita. A navíc se opět pomohlo na dobrou věc,“ prozradil další člen kádru herec Ladislav Hampl, který ztvárnil postavu Jarmila v kultovním fotbalovém seriálu Okresní přebor.

A nadšení neskrývali ani zástupci firem. „Byli jsme osloveni Tatranem, abychom se zúčastnili tohoto benefičního turnaje, což nám v rámci rozvíjení komunitních aktivit přišlo jako naprosto skvělá příležitost. Navíc jde o dobrou věc, takže jsme velice rádi, že jsme svou účastí mohli přispět,“ sdělila PR manažerka společnosti KONSIT a.s. Karolína Řeháčková.

Benefiční turnaj Tatranu Střešovice navštívilo několik pražských firem a společností.Zdroj: se souhlasem klubu Tatran Střešovice

„V rámci benefice to pro nás byla úplná premiéra. Akce se velice vydařila, takže bychom se rádi zúčastnili i v příštích ročnících. A musím se přiznat, že nás to zároveň i motivovalo k tomu, abychom podobnou akci zkusili do budoucna zorganizovat také,“ pronesl happiness manager mediální agentury KNOWLIMITS Rudolf Mihle.

Původním plánem vedení florbalového Tatranu bylo vysbírat částku okolo 100 tisíc, vyšší číslo bylo zprvu pouze zbožným přáním. Postupem času se však podařilo získat důvěru předních pražských firem a společností, což nakonec pomohlo až k naplnění čtvrtmilionového šeku.

„Fakt, že se nám povedlo vybrat takové číslo, je opravdu skvělé, a my jsme moc rádi, že Tatran toho byl součástí. Rozhodně nechceme, aby z toho byla pouze ojedinělá akce. Budeme chtít na tento benefiční turnaj navázat a třeba se nám ho časem podaří uspořádat ještě ve větším měřítku,“ zakončil Menhart.