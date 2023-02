Doktor táhne Tatran za rekordem. Titul by si zasloužil celý klub, říká Havlas

Loňský účastník superfinále si doslova podmanil celou soutěž a kromě týmového úspěchu ovládl rovněž všemožné hráčské statistiky. Reprezentační útočník a kanonýr Tatranu Marek Beneš vyhrál kanadské bodování, brankář Tomáš Jurco zase kraloval v úspěšnosti zásahů.

Výsledek několikaleté práce, míní Fridrich

Jednoduše řečeno, tato one man show v základní části se do historie nejvyšší domácí soutěže zapíše velice tučným písmem. Naposledy se něco podobného povedlo florbalistům Mladé Boleslavi, kteří však sezoně 2019/20 ztratili na čele superligové tabulky celkem čtyři body.

To svěřenci trenérů Milana Fridricha a Luďka Beneše převzali z rukou prezidenta Českého florbalu Daniela Nováka trofej pro vítěze základní části bez ztráty jediného bodu. A se stoprocentní bilancí nyní vstoupí rovněž do bojů o mistrovský titul.

Vítěz základní části Livesport Superligy - Tatran StřešoviceZdroj: se souhlasem klubu Tatran Střešovice

„Je to výsledek několikaleté tvrdé práce. Těch důvodů, proč jsme úspěšní, je mnoho, a všechny asi nejde zmínit. Hlavní příčiny ovšem vidím ve vhodném týmovém naladění i v tom, co kluci florbalu obětují. A pak také, že velká část týmu je již několik let spolu a naučila se pracovat tak, aby byla úspěšná,“ prozradil kouč a bývalá hráčská legenda Tatranu Milan Fridrich.

Florbal dřív? Za nás to bylo o život, šli jsme se pozabíjet, vzpomíná Fridrich

Někdejší kapitán reprezentace a sedminásobný mistr Česka byl velice blízko zisku své první zlaté trofeje v roli trenéra už v loňské sezoně, superfinálový duel proti Mladé Boleslavi však jeho svěřenci do vítězného konce nedotáhli. Šance na revanš přichází právě teď.

„Je to po dlouhých letech první místo po základní části, přesto nyní nedokážu tento úspěch docenit, i když je to rekord opravdu ojedinělý. Z týmu však dlouhodobě cítím, že jejich sen je někde jinde. Všechno směruji k tomu, abych jim byl v plnění tohoto snu oporou,“ nasměroval své myšlení k blížícímu se play-off.

Florbalisté Tatranu Střešovice slaví gól do sítě Královských VinohradZdroj: se souhlasem klubu Tatran Střešovice

Do vyřazovacích bojů půjdou florbalisté Střešovic s nálepkou jednoznačného favorita a v nich budou chtít minimálně zopakovat loňskou účast na utkání roku, které bude opět hostit libeňská O2 arena. Stříbrnou medaili by však velice rádi vyměnili za ten nejcennější kov.

„Co s námi udělá rekord? To se skutečně uvidí až nyní. My s tím určitě chceme pracovat, neboť ten tlak okolí hráči vnímají a každý se s tím vypořádává trochu jinak. Věřím, že převáží nabrané sebevědomí díky sérii vítězství,“ uzavřel Fridrich.