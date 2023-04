/VIDEO/ Předkrm a první trofej. Florbalisté Tatranu Střešovice slaví triumf v třetím ročníku Penalty Shot Battle, když v rámci této exhibiční soutěže zdolali Karlovy Vary. O jejich vítězství 3:2 opět rozhodla dvojice Martin Čermák a Tomáš Jurco.

Finále Penalty Shot Battle: Střešovice vyzrály na Karlovy Vary | Video: Deník/Nedori

Kruh se uzavřel - ve finále Skill Contestu na trestné nájezdy se potkaly dva celky, které soutěž v lednu zahájily.

„Doufám, že to dopadne lépe než poprvé,“ zmínil karlovarský brankář Jan Eckhradt s narážkou na těsnou prohru 3:4. Oproti předchozímu vzájemnému souboji měl nového parťáka, Matyáše Velce, který tak překvapoval brankáře soupeřů ve vyřazovací části.

Střešovice byly ovšem i tentokráte favoritem. Pochopitelně, vždyť jsou v sezoně suverénní. V základní části Livesport Superligy zaznamenaly rekordní počet bodů. A v play-off došly až do Superfinále.

Učení na státnice a superfinále v hlavě. Nervozitu si nepřipouštím, tvrdí Beneš

Ještě před vrcholem sezony tak dvojice v červenočerných dresech chtěla na Norbertov přinést první trofej. Opatrnost však byla na místě. „Matyáše Velce znám z letních kempů, jezdil na mě nájezdy. Je to šikovný hráč,“ zmínil brankář Tatranu Tomáš Jurco.

Finta nestačila

I ve finále se fanoušci dočkali zajímavých kliček, nečekaných střel a pohotových zákrocích brankářů. Úvodní čtyři nájezdy skončily čtyřmi góly! Velc se postaral o fintu, kterou Jurca evidentně zaskočil.

Potom už hráli prim brankáři. S jedinou výjimkou - Tatranu vystřelil výhru 3:2 Martin Čermák. „Krásný zápas i finále. Byla k vidění spousta pěkných zákroků i pěkných gólů. Jsme šťastní, že jsme vyhráli,” líčil útočník Střešovic.

Na druhé straně zavládl pochopitelně smutek. „Teď je to trošku zklamání. Z mojí strany cítím, že jsem mohl jet lepší nájezdy, nicméně jsem rád, že jsme se dostali tak daleko,” dodal Velc.

Oba týmy teď mají další, hodně důležitý program: Karlovy Vary čeká boj o udržení, vyzvou Kladno. A fanoušci Střešovic se chystají do O2 areny, kde Tatran v rámci Superfinále vyzve Vítkovice.

Pravidla „Penalty Shot Battle“ byla snadná. Vždy vítězil ten, kdo dal víc gólů než soupeř. V první fázi se uskutečnilo sedm kvalifikačních soubojů, ze kterých vzešlo sedm postupujících do čtvrtfinále. Osmého šťastlivce vybrali fanoušci v hlasování Deníku. Úspěšní čtvrtfinalisté postoupili do semifinále, z něhož postoupily do finále právě Střešovice a Karlovy Vary.