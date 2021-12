/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Kvůli koronavirové pandemii se elitní světový florbal vrátil na palubovky až nyní po dlouhé tříleté odmlce. Už jenom proto se ve finských Helsinkách očekávala obrovská akce, která bude jednoduše oslavou tohoto sportu. Jenže první dny v dějišti mistrovství světa budí v očích fanouškovské veřejnosti spíše rozpaky a obavy z velkého propadáku.

Florbalové MS v Helsinkách zatím diváky příliš netáhne. | Foto: Deník/Oliver Gold

Kdo by to byl řekl, že se na poslední světový šampionát ve florbale bude dnes pomalu vzpomínat jako na událost, která zaujímá v mysli fanoušků už jen drobounké útržky. Tři roky bez mistrovství světa, to tu zkrátka ještě nebylo.