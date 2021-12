Maruška maluje od malička a přivedl ji k tomu táta. Mají prý i podobný styl. Ale když přišel pokus o studium na umělecké škole, narazila. Pozor, na matematiku! „Talentovky na školu v Hradci Králové jsem udělala, výtvarná část mi vyšla perfektně, ale matematika se mi nepovedla. A bez ní to ani na téhle škole nejde,“ mrzí ji.

A tak místo studia perspektivy a barevných odstínů musela vzít zavděk soukromou kadeřnickou školou, kde ji to ale opravdu nebavilo a před rokem a půl přešla na ekonomiku. „Takže spoluhráčkám zaplétat vlasy nemohu, protože to moc neumím,“ směje se.

Zato umělecký talent neztratila a začala ho rozvíjet. Dnes ovládá tvorbu velkých malířských pláten, ale také tetování, už pár let lákavou módu.

„Malování je to pro mě uvolnění a relax. Zaměřuji se na abstraktní malbu na obrovské plátno, míchám různě hlavně pastelové barvy, využívám i alobal, křídu a himalájskou sůl. Ve výsledku je to podle mne pestré dílo,“ přibližuje a na jejím instagramovém účtu se můžete přesvědčit, že nápady i um jí neopouštějí.

Záliba v tetování od dětství

Její talent pronikl už také do florbalových šaten jejího klubu FAT PIP Chodov či obou reprezentací. Marie totiž v září vybojovala s tou juniorskou na MS bronz (také v Uppsale) a teď startuje i na šampionátu dospělých. „Po celý tříletý cyklus v juniorce nás provázela písnička Michala Davida Děti ráje, a tu jsem zakomponovala do obrázku lva, který jsem do kabiny namalovala. Bylo docela těžké ho vytvořit, nanášela jsem vrstvy špachtlemi,“ vypráví.

Rovněž tetování ji provází od malička. „Když se starší sestra odstěhovala z domova, tak na jejím těle postupně přibývaly omalovánky a mně se to strašně líbilo. Rodiče nebyli proti a tak nějak počítali, že i já budu stejná, jen v jiném stylu, v tom jsme se sestrou rozdílné. Když jsem pak seděla u tatéra na křesla, řekla jsem si, že by mě to také mohlo bavit,“ zasní se.

První zkušenosti nebyly snadné, protože zatímco na plátně chybu udělat můžete, zatímco na lidské kůži není cesta zpět. „Ze začátku jsme z toho měla stres, ale to časem pominulo. První tetování jsem udělala spoluhráčce Aničce Fricové, ale to bylo malinké, pak už jsem si troufla složitější věci. Nicméně pořád to jsou spíš maličkosti, holky mi zatím nedaly větší plochu své kůže. Ale myslím, že to bude přibývat. Tetování jede a je z něj už byznys,“ přiznává, nicméně sama se drží vlastního stylu čar, kde je každá jiná, tím jsou výtvory výjimečné.

I to ukazuje její instagramový profil, kde ale pořád najdete převahu florbalových fotek. Právě sport je u ní aktuálně na prvním místě, český tým touží po deseti letech vybojovat medaili. „My máme bronz s juniorkami, a jsem za něj s odstupem doby vděčná, ale tenhle víkend bych ráda nějak vylepšila, přece jen jsme zase na místě činu v Uppsale a já bych chtěla být s týmem ještě výš než s juniorkami,“ staví si velké cíle Marie Havlíčková.

Dosáhne na ně?