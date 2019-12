Najdeme mezi nimi milovnice psů a koček, ale i rockové muziky. Působí v řadě profesí. Ostravská parta má blízko k restauraci Mexiko, jiné zakotvily v Mekce florbalu Skandinávii. Dohromady ale působí jako správná rodina.

„Jako nejsilnější stránku našeho týmu vnímám bojovnost a srdce do hry. Je to něco, co má český tým v sobě. Zvláště po dvouleté přípravě cítím, že máme určitou vnitřní sílu a věřím, že ji v klíčových momentech zúročíme,“ říká povzbudivě kapitánka týmu Eliška Krupnová, která byla jako benjamínek už u historicky prvního bronzu, který Češky vybojovaly před osmi lety také ve Švýcarsku.

I tehdy byly holky jako rodina. „No jasně, kvůli mým dlouhým vlasům mi daly přezdívku Avatar,“ směje se kapitánka. Tým je soudržný, i když je zajímavým mixem zkušených a mladých hráček. Také novicky do něj zapadly skvěle.

„Jsou tu dvě mladičké obránkyně Nela Jiráková a Vendula Beránková. Právě na nich je vidět odlišná mentalita, nebojí se. Celek je je správně drzý a nebojí se,“ těší švýcarského kouče Sachu Rhynera.

Jeho slova podtrhuje i kanonýrka Martina Řepková, která už se mistrovství světa nemůže dočkat: „Snad i ostatní naladím na stejnou vlnu.“

Tahle správná parta holek má jasno. Na pomezí Švýcarska a Francie touží udělat díru do světa.