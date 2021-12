Už to vypadalo, že se českým florbalistům doopravdy povede zaskočit dosud suverénního favorita z Finska a semifinálové klání dotáhne v Helsinkách až do prodloužení. Národní tým v utkání o finále dokonce vedl o dvě branky, ale ani to tentokrát nestačilo na vytoužený postup.

„Bolí to, ale rozhodně se dnes nemáme za co stydět. Pokud zítra vlétneme podobným způsobem i na Švýcary, tak tu medaili získáme,“ burcoval před bojem o všechno útočník Vítkovic Adam Delong. I ten byl v závěrečném tlaku u obrovské tutovky kapitána Ondruška.

A tak se i po třech letech znovu opakuje téměr identická situace. Finále obstarají severské velmoci, o poslední možnou medaili budou bojovat již tradiční soupeři z Česka a Švýcarska. V Praze se radovala země helvétského kříže, nyní bude mít výběr kouče Kettunena rozhodně co vracet.

Florbalisté vedli o dvě branky, sen o finále MS ale pohřbila poslední minuta

Domácímu favoritovi jste dokázali vzdorovat téměř celých 60 minut, přesto finálová radost zůstává ve Finsku. Co se ve vás odehrává?

Zklamání, velké zklamání. To prodloužení už bylo téměř na dosah a ten gól jen několik vteřin před koncem základní části bude hodně mrzet. I my jsme ještě měli na konci asi dvě šance, ale ty se nám nepovedly proměnit ve vyrovnávací branku. Ale rád bych řekl, že se dnes nemáme rozhodně za co stydět, předvedli jsme skvělý výkon.

Zažil jste semifinále s Finy i před třemi lety v Praze. V čem bylo dnešní střetnutí jiné?

Hlavní rozdíl byl v tom, že jsme si na Finsko mnohem více věřili. A to se také na hřišti ukázalo. Troufám si říct, že jsme ve velké většině klíčových momentů byli dnes lepší, dokonce i v osobních soubojích. Bohužel ani to opět nestačilo.

Čeští florbalisté byli v semifinále MS proti Finsku opravdu blízko.Zdroj: Český florbal

Prokázala se i dnes ta „kletba“ domácího prostředí, která na domácím turnaji strhla rovněž vás?

Taky mi to tak přišlo, že zejména ze začátku zápasu byli domácí hodně nervózní. A když jsme pak dali první a následně i druhou branku, tak jsem přesvědčen o tom, že jim minimálně v hlavě problýsklo, že to s námi dnes lehké mít nebudou. Já sám si pamatuji, co s naším týmem udělala atmosféra v Praze.

Z čeho pramenil ten rozhodující gól domácích?

Těžko říct. Celou třetinu jsme dobře bránili a potom nám to uteče takhle v závěru. Byla to zkrátka klasická standartní situace, kde jsme nedokázali kvalitně dostoupit střelce. Bohužel to trefil dobře, to se brankáři velmi těžko chytá.

V úplném závěru jste však mohli ještě vyrovnat. Co se tam před brankou vlastně odehrálo?

Do konce zbývala asi jedna, maximálně dvě vteřiny, na nic velkého nebyl čas. Do brankoviště přišel nahozený balónek a kapitán Tom Ondrušek trefil ze vzduchu ke vší smůle tyč. Velká škoda, víc k tomu asi nemám co říct.

Do zápasu se Švýcarskem zbývá jen několik hodin. Co bude nejdůležitější pro zvládnutí bitvy o bronz?

Rozhodně budeme muset co nejrychleji zapomenout na tento zápas. Bude to hodně těžké, ale na druhou stranu nás už zítra odpoledne čeká další důležitý zápas, který musíme zvládnout, jak říkáte. Medaile stále visí ve vzduchu a my ji strašně moc chceme. Budeme bojovat.

Budete chtít i na švýcarský výběr nastoupit v podobném tempu?

Určitě, dnes jsme si ukázali, jak důležité to je. Takový vstup jako jsme předvedli dnes, budeme potřebovat i zítra. A pokud se nám to povede, tak věřím, že si pro tu medaili společně dojdeme.