Hrát na domácím mistrovství světa je pro hráče vždy dvojsečné. Jednak se jen tak někomu nepoštěstí představit se před domácím publikem, na druhou stranu je ale na národní tým pořádající země vyvíjen větší tlak než jindy. Češi by před čtyřmi lety v Praze mohli vyprávět. Nyní jsou ve stejné situaci Švýcaři, kteří potřebují nutně získat medaili poté, co loni v Helsinkách skončili čtvrtí a letos na Světových hrách v americkém Birminghamu vybouchli a do bojů o medaile vůbec nezasáhli.