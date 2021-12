Roli lídra týmu už ze své bohaté kariéry dobře zná. Kapitánskou pásku nosíval už jako juniorský reprezentant, rovněž na pražském Chodově se s ním počítá jako s kanonýrem, který své letité zkušenosti bude předávat mladším spoluhráčům. A za pár dní jej v pozici tahouna čeká možná největší výzva v kariéře: mistrovství světa ve finských Helsinkách.

„Z pozice kapitána půjde rozhodně o vrchol kariéry. Věřím však, že se nám navzdory mladému týmu podaří na turnaji uspět,“ prozradil natěšený Tom Ondrušek. V devětadvaceti letech dostal od trenérského sboru národního týmu jasný úkol. Dovést ze Skandinávie konečně cenný kov.

Česká florbalová reprezentace čeká na medaili již od roku 2014, naposledy se z bronzu radovali na šampionátu ve Švédsku. Před třemi lety jim na domácím turnaji utekl úspěch mezi prsty, nyní se tak pokusí o nápravu svého renomé. A rovněž u toho nebude chybět ani lídr Ondrušek.

Kápne Česku florbalová medaile? Sever Evropy hostí hned dva šampionáty po sobě

Páté mistrovství světa v kariéře, navíc letos jako kapitán. Co to pro vás znamená?

Strašně moc se těším, tým udělal za uplynulé období velké množství práce a my si nesmírně přejeme uspět. Máme velkou motivaci pokračovat ve vítězstvích, jako v zápasech na nedávném EFT v Plzni. A sladkou tečku bychom si určitě zasloužili.

Nepřipadáte si někdy ve společnosti české omladiny už jako florbalový stařík?

No, je mi 29, což si myslím, že je stále věk, kdy ještě úplně staříkem nejsem, ale je pravda, že současný český tým je poměrně mladý a patřím tak k těm nejstarším. Vlastně služebně jsem úplně ten nejstarší (smích).

Dával jste na sebe v posledních ligových zápasech pozor, nebo jste si hrozbu zranění vůbec nepřipouštěl?

Tohle člověk nesmí řešit. Posledních 6-8 týdnů opravdu dost trénuji, takže spíše poslouchám svoje tělo, abych ho zbytečně nepřetížil. Jinak se na to samozřejmě snažím nemyslet!

Více talentu a umu, ale zase méně zkušeností

Co rodina? Vyšlete dnes už početnou posádku Ondruškových do Helsinek?

Letos opravdu ne. Mrzí mě to, ale v této době to nechceme zbytečně riskovat. Máme tříměsíčního kluka a teplo domova je momentálně pro jeho zdraví to nejlepší. Je to velká škoda, ale velmi pravděpodobně budou všechny zápasy sledovat alespoň v TV.

Kapitánskou pásku jste nosil už jako juniorský reprezentant, nyní ji navléknete znovu. Vůdčí role vám zřejmě vyhovuje, viďte?

Mně vždy role lídra vyhovovala a vlastně ani v jiné roli neumím moc fungovat. Avšak je pravdou, že moje páska nám tehdy štěstí nepřinesla…Doufám, že to nyní bude jiné a v těch důležitých chvílích se k nám štěstí tentokrát přikloní.

Jaký tým odletí na letošní šampionát do Helsinek?

Koncentrovaný, pokorný a hodně talentovaný. Samozřejmě plný motivace uspět. Tečka (úsměv).

V čem bude podle vás odlišný od toho, který bojoval před třemi lety o medaili doma v Praze?

Jednoznačně jsme mladý a odlišný tým. Tehdy se spoléhalo na zcela jiné hráče a vazby. Nyní máme v týmu, si troufnu říct, více talentu a florbalového umu, ale naopak méně zkušeností. Musíme najít balanc a svoji tvář jen zlepšovat. Svoji identitu snad máme, jen ji musíme všichni dobře znát a pracovat tak, abychom mohli pomýšlet na úspěch.

Kádr opustila jména jako Matěj Jendrišák či Jiří Curney. Budou národnímu týmu chybět, nebo to naopak mladé kluky nakopne?

Je to velké téma, ale abych byl upřímný, tak já to moc nechci více řešit. Ten tým je letos zkrátka jiný a kýžené výsledky musíme vybojovat v této sestavě.

Florbalisté odtajnili nominaci na MS, jsou v ní i čerství mistři světa juniorů

Respekt si musíme vybudovat v Helsinkách

Kde vidíte s odstupem času ty hlavní důvody, že se české reprezentaci dvakrát po sobě nepodařilo přivést medaili?

No, je to možná moc tvrdé, ale nebyli jsme ten opravdový tým. Ten se pozná, když se láme chleba v těch zápasech, nebo když se těm, od kterých se to čeká, nedaří, aby stále preferovali týmový úspěch. Ne vždy jsme to plnili a nedokázali jsme naše ega upozadit. Taková parta jsme naposledy byli ve Švédsku před sedmi lety, tam se to podařilo naplnit.

Zůstává primárním cílem cenný kov, nebo jsou očekávání po úspěšné generálce v Plzni ještě mnohem větší?

Třetího prosince hrajeme úvodní utkání proti Německu, dál se zatím nedíváme. To, co bylo na EFT, už neřešíme, nikdo si z nás na zadek nesedne. Musíme si respekt vybudovat během finálového turnaje, tak to zkrátka je.

Kapitán českého výběru Tom Ondrušek.Zdroj: Český florbal

Minimálně skandinávským gigantům jste před startem turnaje pořádně zamíchaly s plány, nemám pravdu?

To bych úplně neřekl. Oni hodně řeší jeden druhého a „za moře“ se příliš nedívají…

Nemáte přeci jen obavy, že v klíčových chvílích mohou právě ti zkušenější hráči scházet?

Nemáme, rozhodně ne! Máme natolik silný tým, který má vítěznou mentalitu a ví, jak se v těžkých chvílích chovat a vyhrávat vyrovnaná utkání. Máme však před sebou na soustředění ještě kus práce!

Je navzdory švédskému angažmá i několika českým titulům tohle mistrovství tím vrcholem florbalové kariéry?

Nyní z pozice kapitána to tak asi je. Moc se těším a zároveň v ten náš tým opravdu věřím, věřím každému, kdo v tom týmu je, že to myslí vážně a že ho opravdu zajímá jen ten týmový úspěch. Na zbytek Vám budu schopen odpovědět hned po turnaji (smích).

Zdroj: Youtube