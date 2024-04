/GALERIE/ Vizuální identita nejvýznamnější florbalové akce příštího roku je na světě. A dominují jí ženy. Součástí identity je také logo mistrovství světa, které se uskuteční od 6. do 14. prosince 2025 v Praze a Ostravě.

Představení identity florbalového MS 2025 v Brně a Ostravě. | Foto: se svolením Českého florbalu

Vizuální identita je laděna do světlých a energických barev, které odkazují na pestrost ženského světa včetně výraznějších emocí při prožívání sportu. Základní vizuál dává najevo, že ženy jsou silné a tvoří důležitou součást jednoho z nejpopulárnějších českých sportů. Cílem není se vymezovat vůči ostatním, ale naopak jasně a hlasitě říci, že žádná síla není jako ta ženská (anglicky No Power Like Women Power)!

Zaoblený tvar loga připomíná míček, který přináší radost celé řadě hráček napříč světem, další prvky vycházejí ryze z podstaty ženského florbalu. Logo má podobu písmena “W”, které je počátečním anglického slova “women”, což česky znamená ženy. Tvoří jej také dva vetknuté zuby, jež reprezentují dravost, kterou do florbalu vkládají nejen reprezentantky, ale všechny ženy a dívky, které se florbalu věnují.

Vizuální identita MS 2025 ve florbale v Brně a Ostravě.Zdroj: se svolením Českého florbalu

Vizuální identita světového šampionátu 2025 vznikala několik měsíců, a to i za diskuze se samotnými reprezentantkami či vybranými hráčkami ČEZ Extraligy, podložena je také výsledky hloubkového výzkumu, který se zabýval tématem žen ve florbale i sportu obecně.

„Logo je jednoduché, moderní, vyzařuje sílu a ženskost. Krásná svěží barevná kombinace jen podtrhuje celý koncept, který ukazuje silné emoce a ženskou sílu. Claim mluví sám za sebe – český ženský sport je na vzestupu a naše ženy jsou připravené to ukázat. Za mě se vizuál povedl a doufám, že nás provede úspěšným MS a přitáhne do hal spoustu skvělých fanoušků, které máme nejlepší na světě,” věří brankářská opora Jana Christianová, která může absolvovat již osmý šampionát.

Na tom posledním byla nejproduktivnější českou hráčkou Anna Brucháčková, pro kterou bude mít turnaj i osobní rozměr, protože aktuálně působí v týmu Bulldogs Brno. „Líbí se mi, jak je logo navrženo, je fajn, že má několik skrytých významů, které na první pohled nejdou vidět. Jakmile je ale objevíte a rozpoznáte, logo se najednou stává více pochopitelným. Myslím si, že jedna z jeho částí – dravost perfektně charakterizuje český tým a jeho sílu,” popisuje talentovaná florbalistka, která ovládla produktivitu uplynulého reprezentačního cyklu.

Cíl a smysl je mnohem hlubší

“Věřím, že si nové logo zamilují nejen všichni florbaloví příznivci, ale především každá dívka, která kdy vzala či vezme florbalku do ruky. Nejedná se navíc pouze o symbol jednoho šampionátu. Jeho cíl a smysl je mnohem hlubší – spojovat. Logo má být symbolem všech aktivních, bývalých i budoucích hráček. Důležité pro nás je, že jeho aplikace neskončí šampionátem, ale budeme ho využívat směrem k ženskému florbalu i v následujících letech,” říká prezident Českého florbalu Daniel Novák.

Logo je navrženo tak, aby se s ním dalo pracovat pro různé příležitosti a události. Šampionát je ale hlavním vrcholem a také hybatelem ženského florbalu obecně. “Mistrovství světa bereme jako velkou příležitost, jak zvednout téma žen ve florbale, a to nejen na pozici hráček nebo trenérek, ale chceme, aby ženy byly ve vysokých pozicích v klubech nebo vedení Českého florbalu,” doplňuje Novák.

Video k představení vizuální identity florbalového MS 2025 najdete ZDE.

"Prezentace loga světového šampionátu 2025 posílá velmi silné poselství týkající se ženského sportu. Dynamická imaginace zubů kousajících do míčku zachycuje nepopiratelnou zuřivost a odhodlání všech florbalistek. Když se příští rok spojíme pod tímto emblémem, oslavíme tak sílu, odolnost a jednotu žen ve florbale, které formují budoucnost našeho sportu s každým vzrušujícím zápasem a inspirativním okamžikem na hřišti," říká Tero Kalsta z Mezinárodní florbalové federace.

Na tvorbě loga se podílel užší organizační štáb mistrovství světa 2025 ve spolupráci s Ondřejem Bartakovičem ze společnosti EOS a Tomášem Jančou, zkušeným sportovním marketérem, který byl v minulosti u tvorby brandu Českého florbalu či domácího šampionátu v letech 2018. “Od posledního mistrovství světa žen v Česku uplynulo více než deset let, a kromě jiných věcí se změnilo i to, jak o samotném šampionátu přemýšlíme. Chtěli jsme skrze identitu udělat něco, co nebude mít dopad jen dovnitř do florbalové komunity, ale zvednout i ženské téma obecně. Definovali jsme si, jak chceme, aby identita mistrovství působila. Chtěli jsme, aby byla vidět pestrost emocí i výraznější barevnost. Důležité také bylo, aby z vizuální identity sálala energie a síla, kterou ženský sport nabízí. Nechtěli jsme jen vzít růžovou barvu a míček, ale jít do hloubky tématu. Věřím, že tato vizuální identita daný směr potvrzuje,” popisuje Janča.

Poslední částí identity je návaznost na nyní již v českém florbale pevně zakořeněné téma udržitelnosti a sociální zodpovědnosti, která je nejen jedním z pilířů fungování organizace. “V tomto duchu promýšlíme veškeré aktivity, a to nejen ty, které se přímo týkají mistrovství světa,” připomíná generální sekretář mistrovství světa Petr Chvojka.

Vizuální identita MS 2025 ve florbale v Brně a Ostravě.Zdroj: se svolením Českého florbalu

“Co se týče samotného šampionátu, tak již nyní intenzivně pracujeme na tom, aby světový šampionát v roce 2025 byl mimořádnou událostí pro hráčky, fanoušky a pro florbal celkově. Jednáme s partnery a organizátorskými městy a kraji, připravujeme doprovodné aktivity směrem k prezentaci šampionátu. Čeká nás také spouštění ticketingu, který by měl odstartovat ke konci roku 2024. V tomto období se navíc bude konat také domácí ženské a juniorské EFT v Karlových Varech,” dodává Chvojka.