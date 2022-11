„Bylo to celkem to, co jsme očekávali. Myslím, že jsme dostali, co jsme chtěli. Trochu jsme změnili hru ve druhé třetině, kdy jsme získali pětigólový náskok. Zkusili jsme pak být lepší na míčku. V celkovém obrazu jsem velmi spokojený, protože jsme vyhráli a jsme v semifinále. Zůstávám ale pokorný, protože ve třetí třetině byly momenty, kdy jsme se nedrželi plánu,” řekl finský asistent Joonas Naava.

Odplata za kvalifikaci se českému týmu povedla. Svěřenci kouče Jaroslava Berky se museli vypořádat jednak s nezvykle dlouhou třídenní pauzou mezi základní skupinou a také urputným defenzivním blokem slovenského týmu, který ale nakonec devětkrát překonali. „Člověk po třech dnech relativně vypne a musí do toho opět naskočit. Čtvrtfinálový zápas byl dobrý, zejména první třetina, kdy jsme hráli dobře. Osobně bych raději hrál ob den, protože třídenní pauza je opravdu hodně," řekl Filip Forman.

Češi byli velkým favoritem, nicméně do první šance se dostali Slováci, když Bauer musel likvidovat velkou šanci Gašparíka. Až poté udeřili obhájci bronzových medailí z posledního šampionátu z Helsinek. Šindler využil zaváhání Virgy a předložil míček Ondruškovi, který z voleje otevřel skóre, následně dvakrát do horního rohu zamířili Delong s Havlasem a národní tým se dostal do pohody. Nerozhodil ho ani výstavní gól Dudoviče.

V prostředním dějství se strhla přestřelka, kterou odstartoval Šindler a v rozmezí pěti minut narostl náskok českého týmu na rozdíl pěti gólů. Jedním z autorů byl i Filip Forman, který se na turnaji spíš trápil. „Za gól jsem rád, i když mě trochu mrzí, že jsem ho mohl dát dřív, jak v zápase tak turnaji. Trochu to ze mě opadlo, ale pořád se soustředíme na výkon týmu a naší lajny, který byl lepší do útoku, ale zase horší do obrany,“ mrzelo centra druhé formace. V duelu se Slováky inkasovala tři góly.

Češi však měli od stavu 7:2 zápas plně pod kontrolou a spíše už šetřili síly na sobotní semifinále proti Švýcarsku. I v polovičním tempu se mezi střelce zapsali Kisugite s Němečkem. Za Slováky už jen kosmeticky upravili skóre Gajdoš a Miške. I oni už ale věděli, že se svým týmem budou bojovat o konečné 5. - 8. místo na turnaji.

Česko – Slovensko 9:4 (3:1, 4:1, 2:2)



Branky a nahrávky: 6. Ondrušek (Šindler), 13. Delong (Forman), 16. Havlas (Beneš), 23. Šindler (Ondrušek), 26. Langer (Němeček), 26. Forman (Rýpar), 28. Havlas (Langer), 52. Kisugite (Šindler), 54. Němeček (Marek Beneš) – 20. Dudovič (Gál), 25. Miške, 56. Gajdoš (Nehila), 58. Miške (Dudovič). Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1 Rozhodčí: Zurbuchenová, Wehingerová (Švýcarsko). Diváci: 2 759.

Česko: Bauer – Němeček, Hemerka, Rýpar, Punčochář, Gruber, Kisugite – Havlas, Langer, Marek Beneš – Krbec, Forman, Delong – Ondrušek, Šindler, Tokoš – Besta, Jendrišák, Kreysa.

Slovensko: Klobučník (Kohút) – Hatala, Miške, Kozák, Pažák, Mirt, Košarišťan – Dudovič, Gašparík, Gál – Ujhelyi, Gajdoš, Nehila – Kelemen, Virga, Bačinský – Kubovič, Cvacho, Kvasnica.