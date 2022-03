Pro 44letého kouče je působení u reprezentace velká čest. „Je to splněný sen. V posledních zhruba deseti letech jsem tuto možnost několikrát řešil a vždycky jsem věděl, že bych měl chuť u národního týmu působit, ale profesní vytížení mi to neumožňovalo. Teď jsem viděl, že je možnost si svůj profesní i florbalový život přenastavit, a jsem rád, že to klaplo,” vysvětlil muž, který se trénování florbalu začal věnovat již krátce po přelomu tisíciletí. Během své hráčské kariéry strávil deset let v nejvyšší soutěži a v osmi případech oblékl i reprezentační dres.

Změna na lavičce ženského národního týmu přichází po světovém šampionátu v Uppsale, na němž skončily Češky na čtvrtém místě. „Situaci ohledně vedení ženské reprezentace jsme řešili velmi podrobně. Sascha Rhyner měl po MS 2019 naši důvěru a tehdy i přes výsledkový neúspěch dostal možnost s týmem pokračovat. Po aktuálním šampionátu, který byl nejen bez medaile, ale především výkonnostně nepovedený, jsme se rozhodli s ním smlouvu neprodloužit,” vysvětlil změnu, kterou v úterý 15. března schválil výkonný výbor, předseda Komise reprezentace Václav Culka. „Saschovi bych chtěl touto cestou jménem celého vedení Českého florbalu poděkovat za velký kus práce, který u ženské reprezentace odvedl, a popřát mu hodně štěstí do budoucna,” řekl prezident Českého florbalu Daniel Novák.

Florbal ji chytl i díky klukům. Bačová oslavila světový bronz a gól mezi ženami

„Jednali jsme s několika kandidáty a nakonec jsme – na základě vyhodnocení představeného záměru hry a schopností jej realizovat – vybrali Lukáše Procházku. Věříme, že dokáže do reprezentace přenést své poznatky, jež nasbíral nejen jako elitní hráč, ale především jako kouč. Několik let působil v superlize a může uplatnit své zkušenosti z pozice dlouholetého trenéra v nejvyšší ženské lize, díky čemuž má o hráčkách dokonalý přehled,” přibližuje Culka.

K trénování Procházka poprvé přičichl ve Spartě, kde začal pomáhat u druholigového ženského výběru. V roce 2003 si zahrál s Děkankou finálovou sérii proti Liberci a poté přišel definitivní trenérský přesun do Chodova, kde stál u zrodu ženského týmu. Chvíli vedl současně ženský i mužský celek, avšak kvůli velké náročnosti se poté zaměřil jen na muže, které v nejvyšší soutěži koučoval šest let. Kromě toho trénoval i mužskou akademickou reprezentaci, s níž získal v roce 2008 stříbro na mistrovství světa.

Jasná vize a cíl

V roce 2016 se pak vrátil na lavičku ženského týmu, který po odchodu Michaely Marešové do Tatranu přebral před sezonou 2019/20 jako hlavní trenér. V uplynulém ročníku dokázal vybudovat po velkém odlivu zkušených florbalistek do zahraničí prakticky nový tým složený především z mladých a talentovaných hráček, s nímž hladce prošel sezonou a velmi blízko byl také k vítězství v superfinále.

Do reprezentace přichází s jasnou vizí a chutí po úspěchu. „Jedním z důležitých kroků je se ještě víc přiblížit absolutní světové špičce. Mým cílem je samozřejmě medaile, osobně bych chtěl hrát finále mistrovství světa. Potenciál na to tady je. Velmi důležitým parametrem je ale fyzická připravenost. Běžecky a kondičně náročnou hru hrát musíme. Pro mezinárodní florbal je to nutné. I to bude jedno z hledisek, podle nějž budu skládat nominace,” popisuje Procházka.

Pivo, Jágr, památky. Co vědí Finové o Česku? Seveřané před semifinále překvapili

Jednou z jeho priorit bude dát šanci mladým hráčkám. Není to ale jediný faktor, na základě kterého bude tvořit reprezentační výběr. „Rozhodující bude výkonnost, přínos pro tým a schopnost přizpůsobit se hernímu stylu, kterým bychom se měli prezentovat. Myslím si, že mladou generaci máme u nás v Česku hodně dobrou a jeden z klíčů, jak být úspěšní, je využít potenciál, který u mladých florbalistek je. Samozřejmě je ale stejně tak důležité mít v týmu zkušené hráčky,” vysvětlil nový lodivod české střídačky.

Rodák z Prahy také prozradil, že neplánuje aktuálně udělat v chodu národního týmu žádné velké změny. „Jako trenér jednoho z extraligových týmů jsem na samotných holkách vnímal, že poté, co vzal reprezentaci Sascha, jednoznačně udělaly herní progres. Samozřejmě vím, že jsou detaily, které budu chtít nastavit jinak, nebo je změnit, ale nechystám žádnou revoluci,” říká s úctou ke svému předchůdci.

Budování identity

Procházka bude mít i v pozici trenéra reprezentace možnost nadále působit také v klubu. “V současné době jsou podmínky a rozsah práce hlavního trenéra u ženského týmu nastavené tak, že angažmá v klubu není překážkou. Celková spolupráce bude probíhat velmi podobně, jako byla s dosavadním trenérem. Nemyslím si, že by Lukášovo působení na Chodově v jakékoli roli mělo negativní vliv na chod reprezentace. Zároveň na výkonném výboru budeme hledat cestu, jak co nejdříve podmínky v rámci ženské reprezentace zlepšit a trenéra získat na větší úvazek,” vysvětluje Novák.

Své povinnosti si Procházka upravuje tak, aby se co nejvíce soustředil na práci u národního týmu, některé závazky ovšem ještě musí dokončit. „Do konce července budu zaměstnaný na manažerské pozici, nicméně už i to období, kdy začínají kempy, mám nastavené tak, aby měl florbal prioritu,” popsal. Jako hlavního trenéra žen Chodova ho nyní navíc čeká vrchol v podobě semifinále play-off a své další působení u pražského týmu bude řešit po skončení sezony. “Na Chodově bych rád pokračoval, protože si myslím, že i vzhledem k reprezentaci potřebuji nějaké další florbalové vytížení a vím, že by mi chyběl denní kontakt s tréninkovým procesem a sportovní přípravou. Priorita jde teď ale směrem k národnímu týmu, takže přesná podoba mé role v klubu se bude řešit,” objasnil aktuální situaci stran svých závazků.

Medaile zůstala pouhým snem. Florbalistky v utkání o bronz podlehly Švýcarkám

První akce čekají ženskou reprezentaci pod novým vedením v květnu a v červnu, kdy se budou konat tréninkové kempy. Na nich už by chtěl Procházka kromě seznámení se s týmem začít postupně budovat jeho identitu a pracovat na konkrétních aspektech hry. Na těchto akcích už by také chtěl mít kompletní realizační tým, na jehož skladbě nyní intenzivně pracuje. „Aktuálně řešíme pozici asistentů. Rádi bychom měli v realizačním týmu zahraniční prvek. Intenzivně jednáme a věřím, že brzy budeme moci prezentovat jeho finální podobu,” věří Procházka, který by si měl zápasovou premiéru prožít v září na Polish Open. Na podzim pak bude Češky čekat turnaj Euro Floorball Tour a celý cyklus vyvrcholí na mistrovství světa v Singapuru v roce 2023.