Zpátky doma proti svým. Trenér Kettunen píše v Helsinkách příběh Hrouzka z Lajny

Svou zemi vedl několik let jako hlavní trenér. Dokonce ji v roce 2016 dotáhl k titulu mistra světa. Doma ve Finsku byl kouč Petri Kettunen milován. Za to v českém florbalovém prostředí je naopak jednou z nejkontroverznějších postav uplynulé dekády. Nyní ho čeká možná největší zápas v životě. A velmi rád by napodobil počínání Luboše Hrouzka ze slavného televizního seriálu.

Trenér českého týmu Petri Kettunen. | Foto: ČTK

V posledních letech byste v českém florbalovém jezírku nenašli kromě mladých vycházejících hvězdiček s hokejkou v ruce výraznější osobu, než je finský trenér Petri Kettunen. Jednapadesátiletý chlapík, o kterém tu ještě před necelými pěti lety nikdo nevěděl. A když v roce 2017 přebíral s úsměvem na rtech nepříliš pozitivně naladěný český výběr, tak ihned vzbudil nevídané haló. Proč by měl zrovna Fin napravovat nepovedené počínání z uplynulého cyklu? Důvod byl naprosto jednoduchý. Koho jiného by si český nároďák měl přát, než čerstvého mistra světa? Kettunen totiž přicházel po šestileté praxi u kormidla finské reprezentace, se kterou to právě v roce 2016 dotáhl až na královský trůn. Florbalisté odtajnili nominaci na MS, jsou v ní i čerství mistři světa juniorů Pohár trpělivosti v Praze definitivně přetekl Zdálo se, že florbal v srdci Evropy je konečně v dobrých rukou. A nezáleží vůbec na tom, že si toho s vámi v češtině moc neřekne. Namísto toho perfektně ovládá angličtinu, němčinu či dokonce švédštinu. Trenér Petri Kettunen s trofejí pro mistry světa v roce 2016.Zdroj: Lehtikuva.fi A florbalové reprezentace se tehdy ujímal s jediným a nejdůležitějším cílem: vrátit smutné partě kolem kapitána Matěje Jendrišáka unikátní lesk cenných kovů. A kdy jindy než na domácím turnaji v Praze. Jenže málokdo mohl tušit, že právě onen šampionát, který měl být také pýchou výjimečných organizačních schopností z české strany, stane ve svém důsledku obrovským fiaskem. Úspěšný šampionát. Florbal může udělat další krok vpřed Až takovým, že postupem času začaly na povrch vyplavávat informace o katastrofálních vztazích mezi hráči a trenérem Kettunenem, které špatným výsledkem na pražském šampionátu jenom eskalovaly. Z národního týmu se rázem stala posádka Titanicu, jež se téměř rychlostí světla řítila hluboko k samotnému dnu. Kapitán Jendrišák odmítl reprezentovat, později se k němu přidal rovněž obránce Lukáš Veltšmíd. A terčem kritiky nebyl nikdo jiný než právě Kettunen. Trenér, nebo hráči? Unie vsadila na finského mentora A tak se finský kouč plný očekávání najednou ocitl ve slepé uličce, ze které se jen velmi těžko hledal únikový východ. Postaví se florbalový svaz za trenéra, nebo bude na straně svých hráčů? „Samozřejmě jsem nebyl šťastný, že celá situace došla až takhle daleko. Dodnes tomu vlastně příliš nerozumím, ale naštěstí už je to minulost a já se nyní mohu plně soustředit na svou práci,“ prozradil rodák z městečka Lehmo. Tento malý souboj dokázal vyhrát. Unie se finského manažera zastala a vložila do něj veškerou důvěru. „Dodnes si toho nesmírně vážím a vím, že Česku dlužím úspěch z mistrovství,“ dodal. Kettunen bude pokračovat. Dovede florbalisty k medaili? Touha dokázat, že právě on je tím mužem na správném místě, byla opravdu veliká. Kettunen se kvůli tomu vzdal i lukrativní nabídky ze své rodné země, kde měl přijmout pozici manažera ve velkém sportovním centru. Tak přišel rok 2021 a s ním i klíčový turnaj pro finského mentora. Po jedenácti letech se totiž vrátil na místo činu. Tam, kde naposledy zvedal s domácím týmem pohár pro mistry světa. Na Kettunena „doma“ čeká finské peklo „Vzpomínky na Helsinky mi zůstávají napořád. Bude to pro mě opravdu speciální postavit se své rodné zemi přímo tam, kde se nám tehdy povedlo něco výjimečného,“ pousmál se kouč. Nyní jej však čeká něco úplně jiného. Proti Kettunenově partě bude stát nejen zatím naprosto dominantní finský sbor, ale také zaplněná Hartwall Aréna zbarvená do modrobílé kombinace. Kouč Kettunen stojí před možná největší výzvou v roli trenéra národního týmu.Zdroj: Český florbal Do karet navíc nehraje českému výběru ani statistické okénko z historie šampionátů, které ve všech případech vzájemných střetnutí mluví jen a pouze pro seveřany. Avšak národní tým bude zase naopak hřát u srdíčka říjnové vítězství v generálce před turnajem v Helsinkách. Postup s mírně hořkou příchutí. Florbalisté jdou dál, nyní je čeká křest ohněm „Řeknu vám to asi takhle. Jsem typ trenéra, který není závislý jen na výsledcích. Pro mě je tu důležité, abychom se po každém zápase mohli vrátit na hotel, podívat se sami sobě do zrcadla a říct si, že jsme odvedli své maximum,“ zakončil. Jeho trenérský kolega ze slavného televizního seriálu Lajna Luboš Hrouzek vsadil v turnaji na tvrdou školu a také víru v nadlidské síly. A vidíte, v zápase proti své rodné zemi nakonec se Slováky uspěl. A co pan Kettunen, napíše v Helsinkách další nezapomenutelný příběh? Pomodlit a hurá na Finy.