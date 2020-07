V Buchtovi se hráč i trenér spojují již delší dobu. Kromě zápasů v dresu Blanska, s nímž letos opanoval nedohranou Moravskoslezskou fotbalovou ligu, vedl také žáky brněnské Zbrojovky. V největším jihomoravském klubu ale na začátku července skončí. Místo toho povede v krajském přeboru Olympii Ráječko. „Ve Zbrojovce jsme už shodu nenašli, navíc se objevila nabídka z Ráječka. Vypadá to, že s Blanskem postoupíme do druhé ligy a v takovém případě už profesionální trénování s hraním profesionální soutěže časově stejně nejde dohromady. Shodli jsme se proto na této variantě. Ráječko je vedle Blanska, dojíždění je jednoduché,“ uvedl Buchta.

Poprvé tak pod svá trenérská křídla vezme dospělé hráče. „Návrh přišel z ničeho nic a nejdřív jsem to zavrhl. Nevěřil jsem si na to trénovat chlapi, ale jak jsem víc poznal tamní prostředí a spolupráci s Davidem Bednářem, který mi bude dělat hrajícího asistenta, zalíbilo se mi to,“ přiblížil začátek svojí štace.

Místo cepování mladých talentů teď bude muset hledat recepty na soupeře v kraji. Vyzkoušet si to mohl ve dvou přípravných zápasech. V polovině června Olympia padla 0:2 s béčkem Líšně a minulý týden rozstřílela Tišnov 7:2. „Na utkání s Líšní jsem se šel spíš jen podívat. Proti Tišnovu jsem nervozitu necítil. U kluků vnímám, že jsou za změnu rádi a mají hlad po nových věcech. Chtějí se herně posunout, což mě vážně potěšilo,“ dodal jedenatřicetiletý fotbalista.

Kormidla se ujal po konci koronavirem postiženého ročníku. „Sejdeme se až desátého července. To nám začíná příprava a hned dva dny na to hrajeme první zápas. Kluci mají individuální plán, aby přišli připravení. Trénovat budeme třikrát týdně plus zápas. To je celkem jednoduché, v Blansku toho bude trošku víc,“ pousmál se odchovanec Zbrojovky.

Na své první misi mezi dospělými si pochvaluje mladý kádr. „Kluci se chtějí někam posunout, nepřijdou jen jednou týdně na zápas. V tom je to podobné starším žákům v Brně. Jako dospělí pak lépe vnímají, co se po nich chce, což je jednoduší. Děti potřebují víc komunikace, protože se všechno teprve učí. Jinak rozdíl nevidím. Prošel jsem profesionálními soutěžemi a vnímal, jak komunikují trenéři i jak bych chtěl, aby se mnou komunikovali. Z toho také vycházím,“ uzavřel Buchta.

