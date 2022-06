MSFL, 32. KOLO -

ČSK UHERSKÝ BROD – 1. SC ZNOJMO FK 1:3 (0:2)

Branky: 47. Jan Michalec z penalty - 45. a 90. Tomáš Okleštěk, 19. David Štrombach. Rozhodčí: Rosický - Marek, Tomanec (Hulcký). Žluté karty: Kirschner, Hamza (Oba Znojmo). Diváci: 229.

„Vůbec to nechápu. Prostě parta lidí k nám přijela udělat bordel,“ kroutil hlavou trenér fotbalistů Uherského Brodu Martin Onda.

Na Orelském stadionu šel v sobotu fotbal absolutně stranou. Výsledek 1:3 ani porážku nikdo z domácích neřešil. Takovou divočinu v Uherském Brodě nepamatují. „Místo toho, abychom seděli a vykládali si o fotbale, tak to tady řešíme,“ hlásil Onda.

Nad počínání skupiny příznivců Znojma nemá absolutně žádné pochopení. „Nevím, co to mělo znamenat, jestli nějaký protest nebo co, ale přijela k nám skupinka třiceti nebo čtyřiceti lidí, kteří byli totálně mimo. Přitom když jsme hráli ve Znojmě, bylo v domácím sektoru vlajkonošů asi sedm lidí. Opravdu s nimi nešlo nic moc dělat. Byli šílení, chovali se jako blázni,“ kroutí hlavou Onda.

„Měli vyčleněný svůj sektor, ale zpřetrhali hned pásky, vylezli na tribunu, kde si stoupli před kameramana a delegáta, napadali naše mladé příznivce,“ popisoval dění na stadionu brodský kouč.

Jeho slovům dává za pravdu i hlavní rozhodčí Jakub Rosický, jenž všechno detailně popsal ve své zprávě.

„Utkání bylo z důvodu nevhodného chování diváků před začátkem utkaní zahájeno v 17:17. Hostující fandové, kteří se do areálu dostali přelezením plotu a ne určeným vchodem pro diváky, navíc vnesli do hlediště nebezpečné předměty, alkohol ve sklenicích,“ informuje.

Členové pořadatelské služby některé z nich odchytli a ti vstupné zaplatili.

I přes upozornění pořadatelů ovšem neukáznění znojemští fandové napochodovali na hlavní tribunu přímo před kameramanské stanoviště a delegáta.

Ve výtržnostech pokračovali dál. Utkání bylo v prvním poločase dvakrát přerušeno z důvodu používání pyrotechniky i kvůli vhazování kelímků s pivem po asistentovi rozhodčímu Tomancovi, podruhé dokonce na dvanáct minut!

Sudí Rosický situaci řešil s kapitány, delegátem, hlavním pořadatelem i operačním důstojníkem Policie České republiky.

V nastaveném čase první půle bylo utkání opětovně přerušeno z důvodu potyčky fanoušků, úvodní část se protáhla o čtrnáct minut.

Ve druhé půli už byl poměrně klid. „Až po skončení utkání došlo znovu k odpálení pyrotechniky fanoušky družstva hostů, kterou vhazovali i na hrací plochu, na kterou taktéž vnikli. Policie ČR následně povolala zásahovou jednotku, která neukázněné fanoušky hostů zajistila a uvedla situaci do pořádku,“ dodává Rosický.

Broďané byli rádi, že se duel vůbec dohrál, pokutu od svazu ale neuniknou. „Nejhorší bylo, že hrozilo i ukončení zápasu, což by byl velký malér,“ ví Onda.

Zdroj: Barbora Sedláčková

Utkání se nakonec dohrálo, slovácký celek ani porážku 1:3 nevnímal. „První poločas kvůli několika přerušením nebyl ideální. Hosté byli fotbaloví, vzadu měli Hnaníčka, Tkadlece, vpředu zase Oklešťka a Štrombacha. Na jejich straně byla fotbalovost, dostali se do dvougólového vedení,“ líčí Onda.

Jeho tým se po změně stran pokusil s nepříznivým výsledkem něco udělat, porážku zvrátit. Hned na začátku druhého poločasu Michalec z penalty snížil. Broďané pak mohli skóre několikrát srovnat, ale Strachoň s Gettlerem velké šance neproměnili.

Jihomoravané už se ve druhém poločase nikam nehnali. I když moc šancí k navýšení náskoku neměli, v závěru přidali třetí branku a zápas definitivně rozhodli.

Fotbalisté Uherského Brodu zakončí letošní sezonu středečním duelem v Rosicích.