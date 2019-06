Měl to být krok, který pomůže talentovaným fotbalistům otrkat se. Ideální mezistupeň mezi mládežnickými a dospělými soutěžemi. Jenže Juniorská liga, se kterou fotbalový svaz přišel před sedmi lety, nepřinesla dobrého prakticky nic a končí. Do hry se naopak vrací tradiční béčka, kvůli kterým doznaly výrazných změn třetí nejvyšší soutěže.

Návrat ke starým pořádkům ohlásili už loni zástupci českého fotbalu. Juniorská liga se jako úspěšná hodnotit nemůže. „Původní myšlenka byla taková, že v ní budou hráči, kteří nemají ještě na áčko, ale už převyšují dorostovou kategorii. Ale to by muselo fungovat u všech klubů. Některé kluby kolem ní od začátku dělaly negativní PR. Když nic jiného, tak to úroveň soutěže devalvovalo,“ řekl po jejím zrušení šéf ligové asociace Dušan Svoboda.