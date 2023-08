Velký návrat. Jedenadvacetiletý brankář Ondřej Mastný, odchovanec třebíčské a jihlavské kopané, po pěti letech v akademii Manchesteru United podepsal v úterý smlouvu s FC Vysočina Jihlava. Do klubu, ze kterého odešel do Anglie v šestnácti letech, se vrací s velkým snem: „Moc rád bych s Jihlavou postoupil do první ligy,“ uvedl v původním rozhovoru pro Deník.

Ondřej Mastný zdraví čtenáře Deníku. | Video: Deník/Karel Líbal

Přestup z Manchesteru United do Jihlavy není zrovna obvyklou záležitostí. Jak se upekl váš návrat?

Volali jsme si, jestli bych měl o návrat zájem. Řešil jsem to s rodinou, prokonzultoval s agentama, a rozhodli jsme se, že to bude správný krok.

V Anglii jste prožil pět let. Jaké to bylo období?

Zažil jsem toho hodně. Hodně zranění, hodně zklamání, ale i dost dobrých momentů. Například se nám povedlo probojovat do semifinále Youth Cupu. Velké období byl covid. Celá ta doba byla prostě nahoru a dolů.

Proč jste vůbec řešil nové angažmá. Končila vám smlouva?

Já jsem vloni prodloužil smlouvu na dva roky, takže jsem měl ještě rok před sebou. Rozhodl jsem se však odejít někam, kde bych hrál. Samozřejmě, nikde to není jisté, ale doufám, že se mi bude dařit, že ukážu své kvality a dostanu důvěru trenéra.

Rozhodně nepochybuji o konkurenci u United, ale ani v Jihlavě vás nečeká asi nic lehkého. Pavel Soukup rozehrál sezonu famózně, Adam Jágrik vloni také naznačil svůj nesporný talent…

Je to těžká konkurence. Ale jak se říká, v těžkém boji roste váš výkon. Já jsem se nikdy ničeho nebál. Věřím ve své kvality a doufám, že to dokážu předvést na tréninku. A uvidíme, jak to dopadne.

Mluvili jste s vedením klubu o nějakých ambicích klubu?

Určitě mluvili. Samozřejmě i já jsem přišel s tím, že bych moc rád postoupil s Jihlavou do první ligy. Teď je Vysočina první, což je skvělé a bude záležet jen na nás, jak se nám povede dál. Věřím tomu, že šance tam určitě je.

Na začátku jsme mluvili o návratu domů. Byla ve hře ještě nějaká jiná varianta angažmá než ve Vysočině?

Nechci to nijak přesně zmiňovat, ale byl jsem i na zkoušce jinde. Ale nakonec jsem se rozhodl pro Vysočinu.

Budete už připraven eventuálně nastoupit v sobotu na Dukle, nebo máte nějakou dobu hájení na sehrání se s mančaftem?

Já připraven budu. Dneska (úterý) jsem měl jen první brankářský trénink, takže uvidíme. Musím se seznámit a sehrát se spoluhráči, ale poslední rozhodnutí je stejně na trenérovi. Jsem fit a připraven, takže budu moci případně nastoupit.