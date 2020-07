Čtrnáctého července 2020 odehrál místní Baník poslední zápas ve druhé nejvyšší soutěži. Klub sice nezkrachoval, ale dobrovolný sestup mluví za vše. „Tady v regionu nás čekají velice významné a důležité úkoly z hlediska sociální a ekonomické stability,“ líčí předseda představenstva FK Baník Sokolov Pavel Makoň.

Zdroj: DeníkJinými slovy: hornický západ má na programu ukončení těžby a majitel klubu (Sokolovská uhelná) se sportem končí. Mezi řádky se nabízí další vysvětlení dlouholetý majitel František Štěpánek na jaře spáchal sebevraždu…

Klub, který má status sportovního centra mládeže, tak pod novým názvem FK Baník Sokolov 1948 zamíří do třetí ligy.

Paradoxně ve stejné chvíli slaví postup do naší nejvyšší soutěže Pardubice, od kterých Sokolov licenci na soutěž před čtrnácti lety odkoupil. „Nevím jestli je to osud, ale tahle to prostě je,“ kývá hlavou Makoň. „Nevěděli jsme tak úplně, do čeho jdeme, ale po důkladném zvážení jsme nabídku přijali,“ vzpomíná šéf klubu.

Mimochodem. Z východních Čech tehdy přišli i hráči, Baník tak měl najednou na soupisce vedle „svých“ i ty „přespolní“, celkem šlo o pětatřicet jmen. „Řekli nám, že Pardubice koupil Sokolov, zeptali se, jestli tam chci, nebo si najdu něco jiného,“ říká David Čada, jenž nabídku přijal. V dresu Baníku nakonec odehrál deset sezon a s 35 góly se stal nejlepším střelcem klubu v druholigové historii.

Známé osobnosti

V první sestavě Baníku najdeme i nejslavnějšího odchovance klubu, tehdy 21letého benjamínka Petra Jiráčka. Vyrostly tu také další známé osobnosti. Michael Krmenčík, mladí (hostující) borci z Plzně, mihl se tady Laco Takács…

Klub se ve druhé lize postupně usadil, začal produkovat další vlastní odchovance, na stole byl dokonce projekt nového stadionu pro 7 200 diváků. Vrcholem bylo pod koučem Radoslavem Látalem vyřazení pražské Sparty v českém poháru (2010), a třetí místo v následující sezoně. Ze Sokolova se za tu dobu stala zajímavá fotbalová adresa.

Teď je konec. „Něco končí, něco začíná, tak to v životě chodí. Věřím, že jméno Baníku Sokolov nezanechalo ostudu,“ uzavírá Makoň. Mimochodem, většina hráčů současného kádru logicky odchází. Zbyde asi jediný mohykán… Brankář Jakub Dvořák, zdejší odchovanec.