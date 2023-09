Na trávníku byl pouhých osm minut a byl to snad teprve jeho druhý kontakt s míčem. Samostatný náběh na brankáře Prostějova Luďka Vejmolu však zvládl bravurně. I s prodloužením sedm minut před koncem rozhodl druholigové derby fotbalistů Vyškova s Hanáky gólem na 4:3.

Bienvenue Kanakimana, MFK Vyškov, F:NL. | Foto: MFKV/Filip Ježek

Tím pověstným trenérským „žolíkem“ pro kouče Jana Kameníka ale Bienvenue Kanakimana v dalším derby v Brně se Zbrojovkou zřejmě nebude.

„Beny přiletěl z reprezentačního srazu jejich národního týmu až v pátek nad ránem a prakticky vůbec nespal. Tak jsme ho nechali odpočinout,“ vysvětlil důvod jeho kratičkého nasazení v sobotním utkání sám Kameník.

„Absolvoval jsem šestnáct hodin dlouhý let a vrátil jsem se do Vyškova teprve včera. Lehce jsem si zatrénoval a promluvil si s trenérem. Máme spolu velice dobrý vztah a navzájem si věříme. Řekl mně, že ví, že jsem unavený a tak že začnu na lavičce. Je to normální a já byl rád, že jsem vůbec mohl být s týmem. Cítil jsem se dobře taky právě proto, že mi trenér věří,“ podpořil úspěšný střelec „žolíkový“ tah svého kouče hned po zápase.

V kvalifikaci Afrického poháru jeho reprezentace Burundi prohrála v Kamerunu 0:3. Kanakimana se dostal na hřiště v 73. minutě za stavu 0:2, kdy nahradil Jordi Liongola. Z porážky tragédii nedělá.

„Nebylo to vůbec lehké, protože jsme hráli u nich doma. Ve fotbale je normální, že jednou prohrajete a jindy se zase zadaří vyhrát. My jsme prohráli, ale tím to nekončí. Život jde dál. Máme před sebou další zápasy v listopadu, takže uvidíme co přinesou. Věřím, že v Burundi máme velice kvalitní tým, který odvádí dobrou práci. Takže to určitě budeme zkoušet dál. Zápas za národní tým pro mě byl skvělý a samozřejmě další zkušenost. Zahrál jsem si proti hráčům z vyšších světových lig,“ oceňuje loňský nejlepší střelec týmu.

Ve vyškovském barážovém ročníku dal Beny devět gólů. Do podzimního interního pořadí kanonýrů si v zápase s Prostějovem zapsal teprve druhý. Střelcům MFK aktuálně vévodí Idjessi Yethro Metsoko se sedmi zápisy před Ondřejem Vintrem se třemi. Podle Kanakimanových slov, je pro něho cennější týmový duch mužstva a skvěla parta než gólové pořadí.

„Nebyl to pro Vyškov vůbec lehký zápas, ale drželi jsme při sobě. Já si myslím, že všechno bylo v pohodě. V kabině byla veliká motivace vyhrát. Snažíme se ze sebe vydávat to nejlepší a já věřím i ve štěstí. Vyškov je nejlepší tým a jsme vždycky držíme spolu,“ ujistil miláček drnovických tribun.

Derby desátého kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Zbrojovka Brno – MFK Vyškov se bude hrát v sobotu od sedmnácti hodin na stadionu v Srbské ulici.