Vysočina skončila v letošním ročníku druhé ligy na sedmém místě. Jak toto umístění hodnotíte?

S něčím panuje spokojenost, něco musíme zlepšit. Hra jako taková měla dobré parametry. Zlepšovat musíme výkonnost našich hráčů. Jejich odolnost, herní vytížení a produktivitu. To když se nám podaří, tak se jistě zlepší i naše tabulkové umístění. Já to mám tak, že mezi čtvrtým až čtrnáctým místem není rozdíl. Byl bych rád, kdybychom byli pokaždé v tabulce co nejvýše. To znamená rvát se o postup do první ligy.