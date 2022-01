Domluveno. Žižkovská Viktorka má svůj domov jistý pro nejbližších 30 let

Na Žižkově se ozvala ohromná rána. Vyděšení lidé koukali z oken a zastavovali se na ulici, jestli nezačíná zemětřesení… ale žádná katastrofa se neděla. To jen spadl obrovský balvan ze srdcí všech hráčů, funkcionářů i fanoušků fotbalového klubu Viktoria Žižkov. Zastupitelstvo "trojky" totiž klubu schválilo dlouhodobý pronájem stadionu, a to na 30 let!

Stadion v Seifertově ulici bude domovem žižkovské Viktorky minimálně nejbližších 30 let. | Foto: FKVŽ

Jednání se táhla dva roky. Dnes už bývalý majitel klubu Martin Louda trval na odkoupení stadionu, což vedení městské části nechtělo. Po roce klub prodal kolegům z klubového vedení a ti začali jednat o dlouhodobém pronájmu, což od začátku Praha 3 preferovala. "Smlouva dává Viktorce klid, získali jsme jistotu domova a tolik potřebné zázemí. Za to bych rád všem, kteří hlasovali pro, upřímně poděkoval. Teď se můžeme plně koncentrovat na sportovní stránku a na hlavní úkol, který nás čeká na jaře a tím je záchrana ve druhé lize," těší Milana Richtera, který je předsedou představenstva a spolumajitelem Viktorky. Příští zastávka Viktoria Žižkov. Druholigový klub má vlastní stanici MHD Kdyby hlasování dopadlo pro jeden z nejtradičnějších českých fotbalových klubů špatně, nemusel by získat profesionální licenci a reálně by hrozil jeho zánik. Z 26 zastupitelů však hlasovalo pro 21, proti byl jediný, čtyři se hlasování zdrželi. Zdroj: FKVŽKlub bude mít stadion v Seifertově ulici v pronájmu třicet let za symbolickou korunu, ale musí se podílet na jeho rekonstrukci. To se týká i městské části, ta do něj v letošním roce zainvestuje 25 milionů korun. "Zachování fotbalu na místě, kde se hraje po desetiletí, a pro místní občany k místu neodmyslitelně patří, je něco, na co rozhodně můžeme být hrdí," řekl radní Prahy 3 pro sport František Doseděl. Opilecký skandál, poté ovlivněný zápas? Pilného vyšetřuje Etická komise FAČR "Sluší se poděkovat všem, kdo měli na dotažení smlouvy svůj podíl, od kolegů radních, přes zaměstnance úřadu, vedení fotbalového klubu až po zastupitele, kteří smlouvě dali zelenou. Nutno poznamenat, že to byli v drtivé většině jen zastupitelé koaliční. Opozice, z mně nepochopitelných důvodů, hlasovala povětšinou proti, díky ale čestným výjimkám," dodal. Teď je před klubem, hlavně jeho hráči, nový úkol. Udělat na jaře všechno pro to, aby se na stadionu nehrála hned první rok ze třicetiletého pronájmu až třetí nejvyšší soutěž.