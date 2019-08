„Musíme být trpěliví, nic nejde uspěchat,“ krotí Skuhravý přehnaný optimismus. Když jeho svěřenci prohráli na úvod nové sezony domácí zápas s Třincem (2:3), fanoušci se děsili toho, že série porážek se po sestupu přenesla i do druhé nejvyšší soutěže. „Facka na úvod byla důležitá, aby si hráči uvědomili, o čem tato soutěž je,“ dodal.

Tým z Julisky se ale brzy vzchopil, vyhrál v Hradci Králové, doma v derby porazil Žižkov, vzápětí sice smolně prohrál v Jihlavě 0:1 gólem z 88. minuty, ale pak si spravil chuť sladkou domácí výhrou nad Brnem. „Potvrdilo se, že když budeme tvrdě pracovat, přinese to ovoce,“ těší trenéra.

Roman Skuhravý má s druhou ligou bohaté zkušenosti, naposledy v letech 2016 až 2018 vedl Opavu, s níž dokázal postoupit. „Letošní druhá nejvyšší soutěž mi přijde mimořádně vyrovnaná a hraje ji o hodně více mladých hráčů,“ porovnává.

Uragán v kabině

Kabinou Dukly se po sestupu prohnal uragán, ale přesto má v kádru většinu hráčů, kteří si FORTUNA:LIGU zahráli. Stejně jako fanoušci, tak i trenér čekal, jak na změnu soutěže hráči zareagují. „Museli se s pádem do druhé ligy vyrovnat. Přijmout fakt a říct si „Jo, fakt druhou hrajeme“. Řešila se úprava smluv, nebylo to pro ně vůbec jednoduché, ale zvládli to a od začátku přípravy tvrdě makají. Cesta zpět nahoru vede pouze přes tvrdou práci. A já věřím, že se budeme ještě zlepšovat,“ vzkazuje Roman Skuhravý.

Po pěti kolech je Dukla čtvrtá a na vedoucí Pardubice ztrácí pouhé dva body. „Poslední výsledky nám ukázaly, že jsme konkurenceschopní. A že skladba týmu a náš způsob hry je správnou cestou, jak uspět. Až čas ale ukáže,“ míní kouč.