Dukla slaví. Vítězstvím 2:1 nad zachraňujícím se Varnsdorfem si pojistila třetí příčku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a v baráži tak vyzve v konečném pořadí čtrnáctý tým nejvyšší soutěže.

Josef Jakab svou trefou pojistil účast Dukly v baráži o Fortuna ligu. | Foto: Fkdukla.cz

„Zápas měl dva absolutně rozdílné poločasy,“ vrací se k sobotnímu duelu trenér Dukly Roman Skuhravý. „Chtěli jsme proměnit hned první mečbol a vstoupili do něj tak, jak jsme chtěli a měli vše pod kontrolou. Ve druhém jsme to ale vůbec nebyli my, vyhazovali spoustu míčů a šlo tak spíše o utrápené vítězství,“ pokračuje.