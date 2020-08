1. kolo F:NL

Pátek 21. srpna

Ústí nad Labem - Varnsdorf 0:0

Sobota 22. srpna

10.15 Vyšehrad - Dukla 0:3

17.00 Prostějov - Blansko

17.00 Třinec - Líšeň

Neděle 23. srpna

17.00 Táborsko - Žižkov

17.00 Hradec Králové - Vlašim

Odloženo - Chrudim - Jihlava

„Vždy se koukám sám na sebe, takže za favorita považuju nás, Viktorku Žižkov,“ vzkazuje fanouškům i soupeřům brankář a kapitán žižkovského celku Milan Švenger. „Teď už se není za co schovávat a nebojíme se říkat, že jednoznačný cíl je skončit na špičce,“ pokračuje.

F:NL bude letos pro aspiranty na postup o něco náročnější. Vzhledem k rozšíření FORTUNA:LIGY na osmnáct týmů se nebude konat baráž a nahoru půjde pouze vítěz čtrnáctičlenné druhé ligy.

„Celý tým už je plný síly a chuti do začátku ligy. Obměna kádru se, podle mého, nyní opravdu podařila. Co hráč, to zajímavá historie, ve svých předešlých klubech patřili tito kluci mezi top. V tomhle ohledu přišla jednoznačně obrovská síla a kvalita,“ dodává Švenger.

Fotbalisté Dukly budou hrát na Julisce, která bude patřit k nejčistším stadionům v lize. „Požadavky ministerstva obrany, kterému patří areál na Julisce, byly mnohem přísnější než ministerstva zdravotnictví. Ten tým, který to tu dezinfikoval, vypadal jako by přišel likvidovat Černobyl,“ poznamenal s úsměvem šéf Dukly Bohumil Paukner.

Úsměv mu ale zhořkl, když vzpomněl marné čekání na baráž a pak i na přímý postup. „Když se nechá otevřená možnost, že se liga nemusí dohrát, tak se také nedohraje. Snad se to nebude další rok opakovat,“ přeje si.

Na Vyšehradu si naopak přejí, aby nemuseli bojovat do posledních kol o záchranu, ale hráli o něco výš. „Vyšehrad má zajímavý tým. Doufám, že se v tabulce oproti loňsku posuneme výš,“ plánuje nový kouč Šemíků Roman Nádvorník.

Podaří se smělé plány někomu? Deset měsíců dlouhý maraton právě začíná.