Fotbalisté Třince s největší pravděpodobností nastoupí k nedělnímu mistrovskému utkání v Ústí nad Labem, ačkoliv je celý tým v karanténě. Ligový výbor dnes projednával aktuální situaci v klubu a dospěl k přesvědčení, že pokud budou testy hráčů nadále negativní, nic nebrání tomu, aby utkání odehrál a zbytečně se mu tak nekumulovaly odložené zápasy.

Fotbalisté Třince by mohli v neděli odehrát zápas v Ústí nad Labem. | Foto: Petr Rubal

Pokud by karanténa probíhala standardním režimem, končila by Třinci 1. července, kdy budou hráčům provedeny kontrolní testy. Mezitím by se Třinci odložila další utkání v Ústí nad Labem a doma se Sokolovem, takže celkově by jich už bylo pět (ještě Vlašim, Vítkovice, Pardubice), což by nešlo dohrát dřív než 23. července, pokud by Třinec hrál každé tři dny zápas.