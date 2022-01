A to přesto, že většina hráčů chodí trénovat až po práci. Někteří už právě díky svým výkonům v Líšni nemusí řešit nic jiného než fotbal. Třeba dva stěžejní hráči Jakub Kučera a Jan Silný dali v uplynulých dnech výpovědi v zaměstnáních, protože podepsali s prvoligovými kluby. Kučera si plácl s Hradcem Králové a Silný s Jabloncem. „Patřili k našim nejlepším, je to velká ztráta,“ komentoval Karel Hladiš, předseda klubu a jeden z hlavních strůjců velkého vzestupu.

Ačkoliv Líšeň ještě před pěti lety vymetala spodní patro třetí ligy a její posun je bleskový, klub postupuje s rozvahou a systematicky.

Velkohubá prohlášení nečekejte. „Naším cílem je uhrát co nejlepší postavení v tabulce, když to vyjde na baráž, budeme hrát baráž, když to nevyjde, nic zásadního se nestane. Nechceme hlavně hrát o sestup,“ uvádí první muž klubu.

Faktem ale je, že Líšeň se pomalu připravuje i na nepravděpodobnou možnost, že zažije snové jaro a přes baráž postoupí do nejvyšší soutěže. Už loni na jaře, kdy Líšeň figurovala na druhé pozici za suverénním Hradcem Králové, klub pro všechny případy podal žádost o stříbrnou licenci umožňující případně nastoupit do nejvyšší soutěže.

Euforie na úvod roku. Volejbalisté Brna skolili Lvy

Podobný postup se dá čekat i letos. „Kdybychom hráli baráž a náhodou vyhráli, oslovíme jak v minulosti město Brno a sponzory. Na základě reakcí se rozhodneme, co dál. Ale na to máme hodně času a je to po pravdě spíš nereálné,“ zmiňuje Hladiš.

Jisté je, že v případě postupu by Líšeň musela aspoň na zápasy opustit svůj útulný stadion v Kučerově ulici nevyhovující regulím nejvyšší soutěže. Své utkání by hrála ve stánku v Srbské ulici, v němž nastupuje suverénní lídr druhé nejvyšší soutěže Zbrojovka. Ostatně Líšeňští už loni na jaře se slavnějším brněnským klubem a městem uzavřeli smlouvu o nájmu na stadionu. „Pokud to město a Zbrojovka schválí, je to jediná možnost,“ pokyvuje Hladiš i letos. To by neměl být problém, vztahy mezi Líšní a Zbrojovkou jsou korektní a kluby spolupracují.

Kruciální otázkou je, jak by Líšeň zvládla pokrýt sezonu v nejvyšší soutěži finančně. „Určitě by to bylo komplikované. Musíme zjistit, jak jsme schopni naplnit rozpočet a projednat s trenéry a hráči, jestli jsou ochotni zkusit alespoň rok hrát první ligu za podmínek, které můžeme nabídnout,“ nastiňuje Hladiš.

Radostná neděle Komety. Zlomila černou sérii a Mueller zase vládne extralize

To je vše zatím jen v rovinách teorie, praxe se ukáže na hřišti, a tam Líšeň musí zacelit ztrátu po odchodu Kučery a Silného do první ligy. V sobotním prvním přípravném duelu ve Zlíně, který skončil remízou 2:2, Líšeň nasadila do hry první dvě možné náhrady za zmíněné opory. Jde o Davida Machalíka a francouzského útočníka Martinse Daniela Toutoua, který naposledy působil ve Zlíně. „Na to říct, kdo koho nahradí, máme skoro dva měsíce a sedm přátelských zápasů. Záleží na všech hráčích, jak se budou prát o uvolněná místa,“ uvádí líšeňský předseda.

Je zkrátka jasné, že nevšední příběh líšeňské popelky se vyplatí v následujících měsících sledovat. Kdo ví, zda znovu všechny nepřekvapí, jako se jí to povedlo už několikrát.