Po svém příchodu do kabiny fotbalové Zbrojovky hovořil o snaze získat si na svou stranu fanoušky. Po úvodních třech kolech FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se to trenérovi Luďku Klusáčkovi zatím zcela nepodařilo. Brňané mají čtyři body a v tabulce jim patří šestá příčka. Po středeční porážce 0:2 s Duklou Zbrojovku vlastní fanoušci vypískali. V sobotu od pěti hodin odpoledne se Brňané představí na hřišti Táborska, které má z úvodních třech kol plný počet devíti bodů.

Fotbalisté Zbrojovky (v červených dresech) hodlají v sobotním duelu v Táboře odčinit středeční domácí prohru 0:2 s Duklou Praha. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

„Těmito výkony si lidi na svou stranu nezískám. Oceňuju, že fanoušci chodí na naše zápasy ve velkém počtu, i na venkovní utkání do Olomouce přijela početná skupina. Teď je míč na naší straně, abychom fanouškům svými výkony a výsledky dokázali, že má cenu chodit na stadion,“ přemítal Klusáček.

Na přetřes po rozpačitém úvodu ročníku přichází posílení týmu. „Určitě bude potřeba, protože konkurence je nutná. Máme zatím některá místa, která nefungují, jak by bylo třeba,“ přiznal Klusáček, aniž by přiblížil jaké místo v sestavě hodlá posílit.

KVÍZ: Nový stadion se v Česku nestaví každý den. Co víte o tom v Hradci Králové?

Zbrojovku v úvodu sezony souží především matná ofenziva, Brňané ve třech duelech vsítili jen tři branky, o dvě se postaral kanonýr Jakub Řezníček a o jednu nejzvučnější letní akvizice Roman Potočný. „Přitom jsem čekal, že ofenziva bude naší silnou stránkou. Úplně nám ovšem nefunguje. Budeme se nad tím muset zamyslet,“ podotkl Klusáček.

Rezervy si uvědomuje i Potočný, jenž se zatím prosadil jednou, když v nedělní partii na hřišti Olomouce B otočil na konečných 2:1. „Jsem tu jenom měsíc a zatím jde poznat, že jsem přišel tak pozdě. Škoda, že jsem tu nebyl o měsíc dřív. Ale přijde mi, že posledních pětadvacet minut v zápase s Duklou, než jsem šel střídat, už to bylo z mé strany lepší,“ zamyslel se Potočný.

Rozsvícení lízátek? Měl jsem při něm husí kůži, přiznal hradecký šéf Jukl

Ten byl součástí rozsáhlých změn v klubu po květnovém sestupu z první do druhé ligy a právě nesehranost je jedním z faktorů současného brněnského tápání. „Zbrojovka je na začátku přestavby. Přišel nový trenér a může nějakou dobu trvat, než do sebe vše zapadne. Pořád je to ale tým se zkušenými hráči jako Řezníček, Divíšek, Potočný, Toml, Texl nebo Berkovec. Jde o hráče, kteří mají v lize hodně startů a Zbrojovka je velmi nebezpečný soupeř,“ nabídl pohled zkušený trenér Dukly Petr Rada.

Brno má šanci napravit dojem v sobotním duelu čtvrtého kola na hřišti Táborska, půjde už o třetí zápas brněnského celku za posledních šest dní. „Pro nás je to šance hned odčinit nezdar. Záleží, jak se na to člověk dívá. Buď může zmiňovat náročný program, nebo to brát jako příležitost. Za mě je to lepší, než kdyby byla reprezentační pauzu a trnuli jsme, kdy se soutěž zase rozjede,“ dodal Klusáček.