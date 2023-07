Fotbalová Zbrojovka Brno po opětovném pádu do druhé ligy potřebuje nakopnout, aby se posunula pořádně vpřed. A patřičný impulz přichází v podobě nového sportovního ředitele. Tomáše Požára, který po pěti letech skončil, nahrazuje renomovaný odborník Zdeněk Psotka. Ten poslední rok zastával funkci technického ředitele ve Fotbalové asociace České republiky, ale zlákala ho nabídka z Brna k návratu do klubového fotbalu. „Měli jsme několik jednání, FAČR mě pustit nechtěl, ale nakonec jsme se domluvili a využil jsem klauzuli ve smlouvě,“ říká v rozhovoru pro Deník devětačtyřicetiletý Psotka.

Nový sportovní ředitel Zbrojovky Brno Zdeněk Psotka. | Video: Jaroslav Kára

Už jste se dohodli s vedením fotbalové asociace na ukončení spolupráce?

Oficiálně v pátek jsme podepsali úmluvu o ukončení smluvního závazku, ale pořád jednáme, jakým způsobem bude vypadat následující období, zda přijde automaticky na mou pozici člověk zvenku, nebo bude dosazen někdo prozatímně z asociace nebo zda tam bude natrvalo člověk z asociace. Domluvili jsme se, že budu nápomocen, ať už v předávání informací nebo na pokračování věcí, které jsme nastavili.

Jak dlouho máte jasno, že budete ve Zbrojovce?

Velmi krátce, informace sbírám možná týden. V posledních měsících jsem uvažoval, jakým způsobem uchopit svoji pozici ve fotbalové asociaci, jakým způsobem tam setrvat, co ještě je potřeba dokončit, jestli vůbec lze rozvíjet fotbal v těch současných podmínkách. Během toho, jak jsem přemýšlel, jsem někdy přemýšlel i nahlas a samozřejmě se v našem fotbalovém prostředí rozkřiklo, že takové myšlenky v hlavě mám. Mezitím přišly některé nabídky, mezi nimi byla i Zbrojovka.

Takže jste byl nespokojený na asociaci a přišla nabídka, která vás zlákala?

Člověk by si měl vyhodnotit, jestli je v ten správný moment na správném místě. Musím říct, že poslední období jsem hodně vyhodnocoval, jestli jsem na správném místě ve správnou dobu a ve správné pozici, přemítal jsem, jakým způsobem to uchopit. Nabídky moje rozhodování uspíšily.

Vracíte se do klubového fotbalu, bude to pro vás velká změna?

Spíš to byla obrovská změna po přechodu z klubového fotbalu na asociaci. Myslím, že teď to bude z hlediska přepnutí v hlavě a nastavení fungováni těla jednodušší. Pro mě bylo primární, že nabídka přišla právě ze Zbrojovky Brno, kterou považuji za klub s potenciálem, velmi dobrou mládeží a velkou tradicí. Pro mě to bylo velké plus při rozhodování, zda opustit asociaci a vrátit se zpátky.

Hodně lidí při příchodu do Zbrojovky zmiňuje velký potenciál, jenže se opět bavíme na prahu druholigové sezony.

Slyším často, že už tohle několik lidí říkalo, že Zbrojovka se dá uchopit, nastavit. Jsem Moravák, působím dlouho v mládeži, hrál jsem dorosteneckou ligu a pamatuji si, jak bylo Brno silné za trenéra Harašty, kdy klub fungoval na soustředění největších talentů a ti nejtalentovanější hráči se prosazovali v první lize. To je pro mě inspirace. Zda budou mít ostatní hlasy pravdu v tom, že Brno má potenciál, ale neuchopitelný, ukáže až čas. Věřím, že se nám podaří sehnat tým lidí, který na tom bude pracovat, abychom se dostali zase do pozic, na kterých Zbrojovka byla.

Myslíte si, že pro změnu k lepšímu je potřeba výrazný zásah do fungování klubu a jeho struktury?

Je pro mě hrozně těžké na to odpovídat teď, když přicházím a teprve navnímávám spoustu informací. Samozřejmě v určitých kategoriích jsme se potkávali s Brnem, v některých segmentech jsme spolupracovali i na fotbalové asociaci. Některé informace mám, ale abych řekl, že teď klub potřebuje tohle a tohle, budeme zjišťovat v průběhu mého angažmá.

Sledoval jste závěr sezony Zbrojovky, abyste pojmenoval příčiny sestupu do druhé ligy?

Vůbec ne, nabídka ještě nebyla na stole, když se hrála první liga. Letos byla zajímavá liga nahoře i dole, byla tam spousta nečekaných výsledků, takže jsem to hodně sledoval. V zápasech, co jsem viděl, Brno nebylo horší tým, možná chyběly někdy opory vzadu v defenzivě, myslím třeba zraněného Jakuba Šurala, v posledním období jsem navnímal, že sestava se hodně točila. Stěžejní hráči, kteří celou sezonu tým táhli, najednou v sestavách chyběly. To možná rozhodlo, že scházel jeden gól, jedno vítězství se Zlínem, ale nesledoval jsem jenom Brno, díval jsem se na Pardubice, Zlín, jakou cestou šly. Jablonec nebo Baník jsou v mých očích top kluby, které se ocitly ve skupině o záchranu. Se zájmem jsem viděl hodně utkání, ale nezaměřoval jsem se konkrétně na Brno.

Zdeněk Psotka

narozen: 18. listopadu 1973 v Olomouci

hráčská kariéra: Tatran Litovel, Uherský Brod, Sigma Olomouc B

funkcionářská kariéra: trenér Sigmy Olomouc, trenér FK Senica, sportovní ředitel Viktorie Plzeň, technický ředitel Fotbalové asociace České republiky

ocenění: nejlepší trenér FAČR pro rozvoj mládežnického fotbalu v roce 2007

Posledních pět let zastával pozici sportovního ředitele Tomáš Požár, co víte o jeho práci?

Tomáše Požára velmi respektuji, ať už byl jako trenér mládeže v Bohemce nebo dělal sportovního ředitele, několikrát jsme si během roku volali, spoustu informací v regionu jsme si předávali, má jednoznačně můj respekt.

Poslední dobou byl ve Zbrojovce v ústraní. Klade vám majitel klubu Václav Bartoněk za úkol, abyste byl výraznější osobností na této pozici a jako renomovaný odborník nesl zodpovědnost?

Co se týče úkolů a cílů, seděli jsme s majitelem Bartoňkem jen párkrát, budeme to nastavovat, ani nemáme konkretizované, zda má pozice bude sportovní ředitel, manažer nebo výkonný ředitel, padá spousta možností. Při vstupních jednáních vnímám, že klub se nachází v nějaké renovaci, je možné, že se nějakým způsobem bude měnit nebo rozšiřovat vedení, nemám úplné informace. Můj úkol je jednoznačný k prvnímu mužstvu, potom nastavení sportovního úseku, tam se cítím nejsilnější. To je první, do čeho bychom se měli pustit.

Do práce už jste se určitě pustil.

A mužstvo se momentálně nachází v situaci, kdy zůstalo dvanáct třináct kmenových hráčů, je potřeba znovu sestavit tým, aby se vrátil do první ligy. Vnímám, že už jsme teď hodně po dvanácté, potřebujeme to neustále řešit, mám dennodenní jednání s ligovými kluby, které budou uvolňovat hráče, snažíme si vytipovat jména, která pro nás budou jednak přínosem pro rychlý návrat a zvýšení kvality ve druhé lize, jednak mají i perspektivu směrem do budoucna. Není to vůbec jednoduché, do jednání jsme vstoupili pozdě, trh už nějakým způsobem běží, určitě nemáme připravené, co bychom si normálně chystali půl roku nebo rok dopředu.

První mužstvo převzal Luděk Klusáček, jaký je podle vás trenér?

Vynikající. Byli jsme spolu v jednání pro fotbalovou asociaci ke dvacítce. Je to velmi vzdělaný trenér, týmy, které vedl, se mi líbily fotbalově. Bohemku nastartoval k procesu, ve kterém momentálně je. Za mě je to trenér, který je schopen vést zkušené mužstvo a také pracovat s mladými hráči.

Z vaší pozice budete dohlížet na jeho práci s odstupem, nebo s trenérem chcete být v každodenním kontaktu?

V předchozích klubech, kde jsem měl pozici sportovního ředitele, ať už to bylo v Olomouci nebo v Plzni, jsem dennodenně sledoval procesy u mládeže nebo u dospělých, protože to vnímám jako svoji povinnost, pokud chci argumentovat s trenéry v tom, zda ta cesta je správná nebo kde nás tlačí bota, abychom mohli nastavit tréninkový proces nebo personální doplnění, musím znát situaci. Pro mě je to dennodenní práce na hřišti i při sledování utkání.

Zatím Zbrojovka přivádí hlavně hráče na zkoušku, Hledáte, kdo by se vám mohl hodit z těch, co jsou k dispozici, nebo jste si přicházející hráče vytipovali, jen si je chcete prověřit?

Spoustu kluků známe z minulosti. V první fázi vnímání současného kádru, kdo tady je, se spíš stavíme k tomu, jak jsou teď hráči nastavení, jakou mají motivaci, jakým způsobem chtějí dál pracovat, jak se chtějí třeba i ve věku třiceti let dál zlepšovat, jak chtějí pomoct Zbrojovce zpátky do první ligy. To je prvotní úkol. Vnímáme, zda je u hráčů motivace a zápal. Potom samozřejmě přihlížíme k aktuální situaci, která na trhu je. Nemáme nic připraveného dopředu, protože prostor a čas jsme neměli, hledáme ve své aktuální situaci na trhu a vybíráme nejvhodnější kandidáty.

Jaké kandidáty hledáte?

Naše myšlenka je v první polovině roku vytvořit tým co možná nejvíc zkušený, abychom zvládli těžká utkání. Za poslední týden jsem viděl přípravná utkání některých druholigových týmů a mají velkou kvalitu. Každý soupeř se chce na Zbrojovku vytáhnout, s bývalým prvoligových celkem bude hrát na sto dvacet procent, takže potřebujeme mít odolné hráče v první fázi. Během podzimu kádr doplníme i z hlediska perspektivy, přestože hledáme zkušenostní hráče, kteří jsou schopni nám pomoct hned, zařadili jsme do přípravy nejtalentovanější hráče z Brna, ať už Zdeněk Toman nebo Jiří Hamza jsou mládežničtí reprezentanti, fungují s týmem, sžívají se, získávají zkušenosti. Pokud usoudíme, že příchod nějakého hráče bude roven našim, vždycky dáme přednost odchovancům.

Co se odolnosti týče, spoléháte na stálice jako Jakub Řezníček, Martin Berkovec a Jakub Šural?

To jsou určitě top hráči i nastavením, mají za sebou velkou zkušenost, ale určitě na jednu dvě pozice chceme najít zkušenější hráče. Zatím jsme v jednání, není to moc jednoduché, protože i když hráč má kvalitu a je třeba z velkého klubu, kde se nevejde do soupisky, tak nejdřív hledá angažmá v první lize, pak až ve druhé. Nabízíme tréninkový proces s trenérem, motivaci, prostředí, ale jednání nejsou vůbec jednoduchá.

Pomůžete si tedy víc hostováními?

Je to jedna z variant. Samozřejmě je lepší, když máte mladého, talentovaného hráče kmenového, který bude schopen druhou ligu hrát. Pár jich je, v Brně teď třeba stoper Lukáš Endl, který je velmi perspektivní, naskakoval v první lize, tyhle parametry splňuje, ale ne všechny takové hráče sem můžeme dostat, takže budeme hledat i variantu hostování.

Když o něm mluvíme, odchody jsou uzavřené?

Ptáte se mě moc brzy, sedím tady poprvé po domluvě s asociací, ve středu a v sobotu máme další přípravná utkání. Vnímám, že to nebude dokončený proces se startem druhé ligy, během celého léta budeme mužstvo poznávat tak, abychom byli připravení.

Minulý týden se k vám připojili dva mladíci z Plzně - křídelní hráč Adam Kronus a ofenzivní záložník Pavel Gaszczyk. Počítáte s nimi?

Adam Kronus už druhou ligu hrál, je to reprezentant do dvaceti let, víme, že by nám měl pomoct v dravosti a rychlosti, jsme s Adamem domluvení, že zůstane na hostování. Pavel Gaszczyk je věkem dorostenec stejně jako Hamza a Toman, jde si to vyzkoušet a uvidíme, jakým způsobem bude nastavený, v konfrontaci s naším kádrem a podle přípravných utkání se rozhodneme, zda tady bude chtít bojovat a zda nastal ten správný čas. Z mladších hráčů přišel ještě Michal Vrána z Bohemky, předpokládám, že se domluvíme. Zkušenost nám trochu naplňuje Martin Nový, jenž přišel z Bohemians, hrával v Příbrami, je použitelný na víc postech. Momentálně v přípravě máme víc kluků, které zkoušíme a budeme porovnávat, jestli naši současní hráči jsou na tom pořád lépe než ti, co k nám přijdou.

Co Martin Toml?

Jsme domluvení, že tady bude. Je to zkušený stoper, který tu situaci zažil v Pardubicích, postoupil s nimi a hrál první ligu, na druhou ligu je velmi nadstandardní hráč, velmi dobrý charakterově do kabiny. Trenér si tohle jméno přál, takže jsme se už domluvili.

Nálada fanoušků po dalším sestupu je dost negativní. Jak na vás klub působí po vašem příchodu?

Interní situaci nemůžu vůbec posuzovat, jsem tady krátce. Poslední měsíce jsem měl velmi turbulentní, spoustu povinností jsem plnil na fotbalové asociaci, řešili jsem, zda pojedu s jedenadvacítkou na Euro, nebo nepojedu, činností byla spousta na to, abych to zavnímal interně. Z informací, které mám zvenku, ve mně převazují pozitiva. Věříme v potenciál, ve správné uchopení, že se dostaneme do dobré pozice, fanoušci budou mluvit o klubu dobře a budou fandit.

Takže Zbrojovka postoupí hned do první ligy?

Je to naše zbožné přání.

Kladete v klubu velký důraz na správnou práci s mládeží?

Pro mě je výsledek práce s mládeží vychovaný hráč, to je pro nás priorita. Myslím, že v tomhle Brno pořád patří mezi top pět šest klubů v České republice, které vychovávají velký počet talentovaných hráčů. Důkazem toho je, že v posledních letech obrovské talenty odešly z Brna, namátkou Jurásek, Filo, Krejčí, Janošek, Ševčík, určitě jsem na někoho zapomněl. Tady je pořád neskutečné množství talentů, jsou tu velmi dobří trenéři, u přípravek Láďa Chaloupka, se kterým jsme spolupracovali na vzdělávání ve fotbalové asociaci, Tomáš Polách tady velmi dobře uchopil mládež. V posledních letech se příchodem Luďka Zajíce a Pavla Šustra proces velmi dobře nastartoval, jen uplatnění mladých hráčů v prvním mužstvu bych si představoval možná ve větším počtu a ve správné cestě.

V posledním kvalifikačním zápase české reprezentace nastoupilo včetně Adama Hložka pět hráčů, které vychovala Zbrojovka.

To je jméno, na které jsem zapomněl. Je to důkaz, že ti hráči tady byli. Musím na rovinu říct, že když jsem byl v Olomouci, využívali jsme hluchého období, které měly Baník nebo Zbrojovka, k tomu, že spousta talentovaných hráčů k nám chodila už v nižším věku. Vnímám, že s příchodem trenéra Zajíce k mládeži a vytvoření silného týmu trenérů se klub znovu vrátil k tomu, aby využíval potenciál jednak obrovského města a velkého počtu mládežníků, jednak regionu Jihomoravského kraje, kde se vše soustředí pro Zbrojovku.

Chcete zabránit tomu, aby talentovaní fotbalisté odcházeli z Brna už v mladém věku?

Chceme vytvořit podmínky tak, abychom mohli optimálně rozvíjet hráče už nižších kategorií a potom i v přechodu mezi dospělé, aby měli motivaci tady zůstat a jít přes Zbrojovku do světa a velkého fotbalu, až když se ukážou před vlastním publikem.

Fungování mládeže ve Zbrojovce potřebuje velké změny?

Nejde to tak úplně jednoduše říct. Máme tady dlouhodobé turnaje v mládeži, ať už jsou to Memoriál Vlasty Marečka, Memoriál Františka Harašty, celostátní soutěž, a vždycky je Brno mezi top kluby. Kvalitu určitě má a potenciál je tu obrovský. Chceme to vytvořit tak, aby hráči tady chtěli zůstat a prosadit se přes Brno, nebo společně se Zbrojovkou dosáhnout kýženého úspěchu.

Je důležitý taky postup béčka Zbrojovky do třetí ligy?

Ano, v první fázi máme nastavené priority, samozřejmě postup A mužstva do první ligy, nastavit efektivnější a kvalitnější tréninkový proces B mužstva, s tím souvisí potom i výsledek v podobě postupu do třetí ligy. Budeme pracovat na tom, abychom tady vytvářeli dobré tréninkové zázemí. Taky vidím, že v Brně je trochu problém s nedostatečným počtem vlastních hřišť pro akademii. A máme ještě spoustu dalších podcílů.

Pokud se mladíci neprosadí, pošlete je někam sbírat zkušenosti?

I to jsou pro nás varianty, zvážíme postup. Primární pro nás je, abychom byli úspěšní ve druhé lize a postoupili do první, potom samozřejmě zhodnocení a výchova hráčů. Jestliže usoudíme, že pro některého hráče bude lepší hostování, aby se sem mohl vrátit, tak to ve druhé fázi můžeme nastavit. Stejně tak připadá v úvahu i třetí fáze, pokud usoudíme, že sem vezmeme hráče jen na půl roku na hostování, protože nám zrovna pomůže, tak i touhle cestou půjdeme. Primární je pro nás nastavit tým tak, abychom byli na podzim co nejdříve sehraní a výsledkově úspěšní.

Například David Jambor dostává poslední šanci v přípravě s áčkem?

V mých očích je to jeden z talentů, který hrával v silném ročníku a je velmi dobře nastavený. Myslím, že má pořád vlastnosti a charakter, který položí za Zbrojovku, padne na tom hřišti. Fanoušci uvidí, že tenhle hráč tam nechá úplně všechno, takové momentálně potřebujeme do týmu. Jambo stoprocentně zůstane, bude se rvát, budeme s ním pracovat na individuálních věcech, které v posledních letech neodstraňoval tak, aby mohl být zase tím top hráčem jako jeho kolegové, kteří Zbrojovku už opustili a šli do jiných klubů.