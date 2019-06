Před rokem přišel z Mladé Boleslavi a hned se zařadil mezi lídry. Na špici brněnské ofenzivy se rval, vyhrával hlavičkové souboje, dával branky a vedl tým jako kapitán. Lukáši Magerovi se v dresu Zbrojovky daří a v klubu zůstává, přestože se návrat do nejvyšší fotbalové soutěže nevydařil.

Chce to napravit v příští sezoně. „Bylo by samozřejmě lepší, kdybychom postoupili, ale na nový ročník se těším. Šel jsem do Brna s tím, že chci klub dostat do ligy, a mám další rok na to, abych ten cíl splnil,“ vyhlásil ostřílený kanonýr.

Lukáš Magera v minulé sezoně



Druhá liga:

Zápasy – 27

Odehraných minut – 1928 z 2700 možných (72 %)

Góly – 12

Asistence – 2

Žluté karty – 7



Mol Cup

Zápas – 1

Odehraných minut – 90



Baráž o první ligu

Zápasy – 2

Odehraných minut – 180

Góly – 2

Žluté karty – 2

Od neúspěšné baráže s Příbramí uplynuly sotva dva týdny a Magera je se spoluhráči opět na trávníku. Předsezonní přípravu zahájila Zbrojovka už v pondělí. „Volno bylo krátké, já trávil čas s rodinou. Navíc jsme se stěhovali, takže to bylo náročnější. K moři jsme jet nestihli, tak jsme navštěvovali akvaparky. Vyhovovala by nám delší dovolená. Hráči z první ligy teď navíc mají volno jen čtrnáct dní v létě a čtrnáct v prosinci, což je málo,“ přiblížil.

Nyní jej čeká pětitýdenní přípravný dril. Brněnský trenér Pavel Šustr svým svěřencům nicméně nachystal primárně herní přípravu. Výběhy do lesů na hráče nečekají, zapotí se hlavně na hřišti. K prvnímu přípravnému duelu nastoupí dokonce už dnes.

V půl páté odpoledne vyzvou v Luhačovicích Zlín. „Ještě uvidím, jak se s trenérem domluvíme. Možná budu mít trochu odlišný plán než mladí kluci. Když se ale budu cítit dobře, třeba nastoupím hned od začátku. Pět zápasů za letní přípravu není zas tak mnoho,“ sdělil šestatřicetiletý hráč.

Kromě přípravných duelů se chce progresivní kouč zaměřit na větší práci s detaily. „Tréninky byly dlouhé a náročné, ale zvládli jsme je vždycky. S Příbramí už jsme ovšem někteří tahali nohy, tak možná potřebujeme ještě víc. Nevím ale, kolik se toho dá ještě přidat,“ okomentoval tréninkové jednotky urostlý forvard.

Brňané věří, že do nového ročníku vlétnou úspěšně. „Během dovolené jsme toho moc neztratili. Do tempa se dostaneme rychle a za pět týdnů budeme připraveni. Věřím, že do soutěže vstoupíme, jak chceme, a povedeme ji hned od začátku,“ řekl Magera, jenž se s dvanácti ligovými góly stal nejlepší střelec Zbrojovky v uplynulé sezoně.

Právě ospalým začátkem si Jihomoravané v uplynulé sezoně zkomplikovali situaci. Ztrátu z první poloviny soutěže napravili až jarní stíhací jízdou, po které dobyli třetí místo v tabulce a zajistili si účast v baráži. „Chceme to zvládnout s přehledem jako České Budějovice letos. Bude záležet na naší psychice. Ale teď už víme, co hrát a jakým stylem,“ naznačil.

JAROSLAV GALBA