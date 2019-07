Jeho svěřenci šokovali domácí v první půli hned dvakrát. O obě trefy se postarala nová letní akvizice Filip Hlúpik a Třinecké hřál dvougólový náskok.

„Byli jsme nachystaní na fotbalovost Dukly, která určitě nezmizela, ale říkali jsme si, proč nevyužít nějaké možnosti brejků. To se nám povedlo, byť jsme po propadlém balonu inkasovali na 1:2. Ale i tak to byl určitě hodně povedený poločas,“ pochvaloval si trenér Habanec.

Dukla po změně stran logicky přidala a po vyšachování třinecké obrany srovnala na 2:2. Jenže pak už nic. Třinec svědomitě bránil a nepřestal být nebezpečný. „Musím uznat, že druhá půlka byla v režii Dukly, ten gól na 2:2 byl parádní, ale chtěli jsme tady udržet aspoň tu remízu, aby to klukům dodalo povzbuzení do další práce. Nakonec jsme tam měli ještě dvě šance, z nichž jsme jednu po rohu využili. Bylo to jistě dramatické utkání a jsem rád, že jsme k naší hře dodali tu přidanou hodnotu vstřelených gólů. Je to skvělý výsledek,“ usmíval se po zápase Svatopluk Habanec.

Dukla Praha – Fotbal Třinec 2:3 (1:2)

Branky: 30. Krunert, 54. L. Holík – 11. a 25. Hlúpik, 78. Gáč. Rozhodčí: Dubravský – Vaňkát, Váňa. ŽK: Tetour, L. Holík – Janošík, R. Vaněk. Diváci: 896.

Třinec: Adamuška – Omasta, Bedecs (18. Gáč), O. Kušnír, Janoščín – Arroyo, R. Vaněk, Machalík (76. Samiec), Cienciala (66. Janošík) – Hlúpik, Kubala. Trenér: Habanec.