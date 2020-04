Více než 35 milionů korun investuje každý rok hradecký magistrát do fotbalového klubu, který přitom už mnoho let hraje na české fotbalové scéně přinejlepším druhé housle. Radnice je totiž jeho stoprocentním vlastníkem.

Společně s investicí do hokejového klubu, kde město vlastní polovinu akcií, dává magistrát ročně do dvou největších sportovních klubů ve městě asi 70 milionů. Vysokou sumu dlouhodobě kritizují někteří hradečtí politici napříč politickým spektrem. Snahu získat strategického partnera do fotbalového klubu proto hradecká koalice ve složení ANO, ODS a Změna pro Hradec a Zelení (ZPHZ) avizovala velmi brzy po svém zvolení.

Loni v květnu hovořil primátor Alexandr Hrabálek (ODS) v rozhovoru pro Deník o tom, že jeden zájemce dokonce už existuje. Znovu to potvrdil o půl roku později s dovětkem, že zájemci nevadí ani tristní situace s fotbalovým stadionem.

Před třemi lety stál deset milionů

Nyní už několik měsíců evidují na radnici dva konkrétní zájemce. "Jednáme s nimi. V současné chvíli pracujeme na tom, abychom stanovili cenu fotbalového klubu," potvrdil před měsícem primátor. Jenže ze strany jednoho z investorů už tehdy zaznívalo, že je z liknavosti města rozladěn. Od radnice totiž už měsíce marně žádá vyčíslení ceny akcií.

"Byl jsem několikrát za panem primátorem, ale od prosince jsme se s oceněním klubu nikam neposunuli. Těžko se může vedení města navenek tvářit, že chce strategického partnera, když za několik měsíců není schopné říct ani základní informace o ceně," říká nyní muž, který zastupuje zahraniční skupinu investorů, která vlastní několik klubů v Evropě a po koupi většinového podílu je prý připravena do klubu sama investovat zhruba milion eur ročně. Před třemi lety nechalo klub ocenit bývalé vedení města na 10 milionů. Dnešní hodnotu ale nikdo neví.

Rozladění investoři se proto minulý týden sešli s náměstkyní primátora Věrou Pourovou (ANO). A zjednání odcházeli zřejmě relativně spokojení. Náměstkyně pro správu majetku města je totiž myšlence prodat klub nakloněná. "Fotbal není aktivita, které by se věnovali všichni občané města, proto si nemyslím, že bychom do toho měli vkládat tak velké peníze jako to děláme nyní. Jsem pro to, abychom začali o prodeji neprodleně jednat. Čím dřív se prodej podaří, tím dřív budeme moct tu příslušnou část peněz z rozpočtu věnovat něčemu jinému, co město potřebuje," vysvětluje Pourová.

Bude se čekat na nový stadion?

Nejmenší koaliční strana ZPHZ s potřebou prodat klub souhlasí, nikoliv ovšem v současné chvíli. "Za mě bychom měli počkat do doby až bude nový stadion. Pak ten klub bude úplně někde jinde," řekl nedávno náměstek primátora Martin Hanousek (ZPHZ). Podle Pourové však jde o dvě zcela odlišné věci, které spolu nesouvisí. "Vůbec není důvod čekat. Vlastnictví stadionu je úplně jiná věc. Stadion postaví město, bude patřit nám a my s ním budeme nakládat. A pokud budeme vydělávat i tím, že ho budeme pronajímat i k jiným účelům než je fotbal, klub tomu nebude moct zabránit," myslí si Pourová.

Pokud se podaří dohoda aspoň ve vedení města a radnice nechá zpracovat znalecký posudek na cenu, měli by podle náměstkyně o následném prodeji akcií rozhodnout všichni zastupitelé.