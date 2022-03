Na podzim plnil roli jasné brněnské jedničky a ve stejné pozici vstoupí také do jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, kterou Jihomoravané zahájí v pátek. „Jistotu člověk nemá nikdy. Jsem rád, že se něco povedlo, někam směřujeme a můžu u toho být. Na jasnou jedničku jsem nikdy moc nehrál, vždy když jsem si to myslel, vrátilo se mi to zpátky. Udělají se dvě tři chyby a pozice je jiná,“ upozornil třiatřicetiletý gólman.