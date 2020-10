Jednadvacetiletému hráči se v úvodu letošního ročníku daří. Vstřelil už dvě branky a z většiny utkání na něj jdou jen pozitivní ohlasy. A toho si všiml i kouč Pobřeží slonoviny.

Kromě takových person, jakými jsou Nicolas Pépé z Arsenalu, parmský Gervinho, Wilfried Zaha z Crystal Palace, Eric Bailly z Manchesteru United či, pro českého fanouška nikoliv bez zajímavosti, i stoper Simon Deli, jehož dobře znají zejména slávisté, se tak nominace dočkal právě i Doumbia.

in Czechia we don’t say "ahahah, you play @FN_liga only?!" we say "bože, z druhý ligy k Pépému, Baillymu a Zahovi?!" and we think that’s beautiful.



Podrobnosti k nominaci Mo Doumbii do výběru Pobřeží slonoviny



