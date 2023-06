Otázka financování sportu je palčivým tématem, které trápí nejednu radnici. V současnosti asi nejvíce tu chrudimskou. Zastupitelé města neschválili žádost o pětimilionovou bezúročnou půjčku pro MFK Chrudim. V nejhorším případě to může znamenat konec FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v Athénách východních Čech. Jak na to reaguje klub, hráči či fanoušci?

Chrudimští fotbalisté v letošní sezoně opět uhájili druholigovou příslušnost. I tak se ale řeší, zda ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE budou moct hrát i v příští sezoně. | Foto: Aleš Vladyka

Dlouhá léta se v Chrudimi hraje druhá nejvyšší fotbalová soutěž a nutno říct, že poměrně úspěšně. I v letošním roce se svěřenci trenéra Kronďáka zachránili s předstihem a především chrudimská mládež válí na všech frontách. Vše ale něco stojí a financování FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY není levnou záležitostí. I kvůli tomu se vedení MFK Chrudim obrátilo s žádostí o pětimilionovou bezúročnou půjčku na zastupitele města, kteří přišli se zamítavým stanoviskem.

„Jak bylo na zastupitelstvu prezentováno, tak důvodem byla nedostatečná příprava podkladů pro žádost půjčky, dezorientace, co vlastně potřebujeme, jestli dotaci nebo půjčku a hlavním problémem byl šibeniční termín,“ říká předseda MFK Chrudimi, Tomáš Linhart.

Ten záhy dovysvětluje, proč se klub nakonec uchýlil k půjčce od již zmíněné dotace: „Od ledna jsem řešil s vedením radnice, že jsme v tíživé situaci a potřebujeme opravdu finančně pomoci. Zde jsem se nedočkal po čtyřech měsících žádné pomocné ruky, a proto jsem byl nucen celou situaci přehodnotit a tedy narychlo udělat žádost o půjčku, kterou bychom městu splatili. Na zastupitelstvu bylo dovysvětleno vše podstatné, ale již bohužel pozdě.“

Verdikt však nemusí být finální, jelikož návrh na půjčku, s patřičnými náležitostmi, může klub podat i těsně po letních prázdninách. To už však bude v rozjeté sezoně.

„Dle hlasování bylo vidět, že definitivní neschválení to být nemusí. Vrátíme se k žádosti, řádně ji doplníme o požadované technikálie a administrativně vše dořešíme tak, aby nám byla poskytnuta pomoc města. Jsme připraveni k dalšímu jednání,“ hlásí Linhart.

Co by se stalo s klubem, kdyby půjčka nebyla schválena, si nechce vedení ani představovat.

„Nechci předjímat, co by bylo kdyby, ale už teď musíme omezit některé aktivity a šetřit, jak se dá. Bohužel v konkurenci klubů druhé ligy to je pro nás složitější. Doba se posunula, sport je čím dál dražší a abychom byli konkurence schopní, musíme se domluvit s městem o nastavení nových podmínek financování,“ dodává předseda MFK Chrudim.

Situace se zajisté dotýká i hráčů, kteří řeší nejen svoji budoucnost, ale také svých následovníků.

„Samozřejmě jsme to v kabině zaznamenali a je nám líto, že se město s klubem nedohodlo. Nějak výrazně jsme to ale neřešili. Všichni doufáme, že se nakonec podaří najít společnou řeč, aby se druhá liga mohla v Chrudimi hrát i nadále. Pokud by se tak nestalo, tak to bude mít neblahý dopad i na mládež, která poslední dobou vykazuje velmi dobré výsledky. Bez pomoci města přijde veškeré snažení hráčů, trenérů i lidí okolo klubu vniveč,“ vyjadřuje se k situaci ohledně neposkytnuté půjčky kapitán hlavního týmu MFK Chrudim, Ondřej Kesner.

Neblahý dopad na mládež zmiňuje i jeden z členů fanklubu MFK Chrudim.

„Pokud by klub nepokračoval ve druhé nejvyšší soutěži, mělo by to fatální dopad také na úroveň mládežnických celků, které by logicky obdržely menší příspěvky. A co víc, zvykli jsme si na druholigový fotbalový klub v Chrudimi, budujeme stále velmi slušnou základnu fanoušků a z rozhovorů s přáteli či známými ve městě cítíme velkou podporu pro místní fotbal,“ říká Lukáš Krayzel.

Jedním z argumentů fanoušků, proč by měl fotbal na druholigové úrovni v Chrudimi pokračovat, a proč potřebuje klub půjčku, je i divácká návštěvnost, která je nadprůměrná.

„Nenajdete v Chrudimi jinou sportovní událost, které by se zúčastnilo více než tisíc diváků, spíše se jedná, v nejlepším případě, o řády nižších stovek. To u nás na fotbale není nic neobvyklého, druhá nejvyšší fotbalová soutěž je nejnavštěvovanější událost v Chrudimi,“ upozorňuje.

Nic není ale ztracené, což zmiňuje i jeden z členů chrudimských fans.

„Jsme stále optimističtí! Věříme, že město nakonec najde dohodu s klubem a fotbal ve městě podrží. Byla by to velká chyba Chrudimi, protože za uplynulých pět druholigových sezon se místní klub stal stálicí profesionálního fotbalu, přestože je to spíš takový příjemný malý rodinný klub s obrovským srdcem a vášní pro fotbal, kterou se všemi jejími členy sdílíme.“