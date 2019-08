Krška se vrací do známého prostředí. Za Zbrojovku hrál od čtyř let až do sezony 2014/2015, kdy nastupoval za juniorku. „Líšeň se mi těžko opouští, jsem ten typ, který nerad něco mění. Hodně jsem zvažoval, zda mám jít, nebo ne. Nakonec převládla síla vrátit se tam, kde jsem začínal. Takovou výzvu jako zbrojovák a Brňák nemůžu odmítnout,“ přiblížil Deníku Rovnost své myšlenkové pochody Krška.

V Líšni nastupoval poslední tři sezony a jako kapitán ji dovedl do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Z pozice ofenzivního záložníka za tu dobu vstřelil 27 branek.

Dva góly dal také v úvodních třech podzimních utkáních nové sezony. Tím upoutal. „Davida jsme sledovali dlouho, v MSFL v minulé sezoně vykazoval vysokou výkonnost, ale pořád měl zkušenost jen ze soutěže, kterou nehrajeme. Za úvodní tři zápasy nás přesvědčil, že v tempu i intenzitě druhé ligy může být rozdílový hráč. Má v sobě kreativní vlastnosti, dokáže být efektivní,“ objasnil důvod jeho příchodu sportovní manažer Zbrojovky Tomáš Požár.

O jeho vyzkoušení klub ze Srbské uvažoval už po konci podzimní části, mluvilo se o něm také na jaře. Šanci nedostal. „Trenér Šustr mi řekl, že si myslel, že je druhá liga nad moje schopnosti a síly, ale na začátku ročníku jsem ho přesvědčil, že můžu v týmu být platný,“ líčil Krška.



Že by trucoval, když ho předtím v Králově Poli nechtěli? Ani náhodou. „Zbrojovka je daleko větší klub, finančně jinde, může získávat různé hráče. Není proč být zapšklý. Teď mě chce a jsem rád. Udělám všechno, abych se tam udržel, byl platný a přispěl k postupu do první ligy,“ popsal tvořivý záložník.



Přesto už nepočítal, že si zahraje za klub, v němž vyrůstal. „Postupně opadává chuť dřít, když se nic neděje. Jsem rád, že jsem vedení přesvědčil, že můžu být konkurenceschopný. Dělá mi největší radost, že je k něčemu práce, kterou do fotbalu dávám,“ oddechl si Krška.

Ve druhé lize vstřelil hned první líšeňský gól do sítě Varnsdorfu, prosadil se i při výhře v Chrudimi. „David obstál v konfrontaci druhé ligy podobně výrazným způsobem jako v MSFL. To nás přesvědčilo, že může být hráč, který nám pomůže. Od realizačního týmu zazněl požadavek, že právě on může zapadnout do způsobu naší hry,“ přiblížil Požár.



Pátý celek tabulky si od jeho angažování slibuje větší nápaditost ofenzivy. Experiment s talentovaným Markem Machem zatím kýžené výsledky nepřinesl. „Trenér chce, abych hrál středního záložníka, vytvářel šance a byl nebezpečný dopředu,“ potvrdil Krška, jenž může nastoupit už v pátek proti Ústí nad Labem.



Starosti teď přibyly Líšni, která musí zacelit místo po kapitánovi. „Krška táhl mužstvo k postupu i v prvních zápasech druhé ligy. Nebráníme však žádnému hráči, když má šanci si polepšit. Pokud potvrdil, že má zájem se o místo ve Zbrojovce ucházet, dohodli jsme, že jej uvolníme. Čas ukáže, jestli se nám podaří Kršku nahradit,“ uvedl předseda líšeňského klubu Karel Hladiš.



Zbrojovka na východ Brna uvolnila na půlroční hostování útočník Zikla. Nastoupil dosud do všech tří duelů Zbrojovky, odehrál však jen 58 minut a gól nedal. Ve druhé lize nasbíral sedmnáct startů a vstřelil dvě branky. V nejvyšší soutěži nastoupil osmkrát a jednou se prosadil.

Stoper Kryštůfek prodloužil

O dva roky prodloužil v brněnské Zbrojovce smlouvu obránce Lukáš Kryštůfek. Šestadvacetiletý stoper přišel na jih Moravy v lednu 2018 z Jihlavy, v úterý podepsal kontrakt do roku 2022. „Jsem v Brně spokojený a neviděl jsem jediný důvod, proč nepodepsat. Navíc Brno chci vrátit do první ligy. Byl jsem u sestupu a chci být i u postupu,“ řekl Kryštůfek na klubovém webu.