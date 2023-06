Rozhodlo jméno Zbrojovky, nebo její ambice?

Obojí, jak tradice ligového klubu, tak ambice okamžitého návratu, jsou to spojené nádoby.

Úkol je jasný, dovést Zbrojovku zpátky do ligy. Z prvního místa?

Přesně tak, postupová ambice je jasná. Nebavili jsme se zatím konkrétně zda z prvního místa, ale jednoznačný cíl je postup.

Stejně jako v Bohemians i v Brně střídáte Martina Haška, je to trochu symbolické.

Napadlo mě to… Pokud by angažmá v Brně pro mě bylo stejně úspěšné jako v Bohemce, byl bych rád.

Jaké máte zkušenosti s druhou ligou?

Na začátku mojí trenérské kariéry jsem byl rok v Xaverově, kde se hrála druhá liga, ale už je to dlouho, pomalu pravěk. (úsměv) Samozřejmě to znamená rychle se adaptovat na nové prostředí.

Sledoval jste Zbrojovku a víte, co jí scházelo k udržení první ligy?

Sledoval jsem ligu z profesních důvodů, což je normální, ale mluvit o nějaké analýze je předčasné. Rád si nějaké zápasy zpětně projdu, nicméně je jasné, že kádr bude hodně obměněný, přijde spousta nových tváří, takže to bude jen informativní. Minulost nic nevrátí.

Dostanete k dispozici patřičný kádr pro návrat do nejvyšší soutěže?

Zatím proběhla první vážnější schůzka, nastiňují se obrysy, jak by mohla vypadat podoba kádru. Změn bude hodně a bylo by dobré realizovat vše co nejdřív v dohledné době, aby z hlediska začátku přípravy mohlo být mužstvo co nejdéle pohromadě. Na druhou stranu pokud se jedná o doplnění kvalitními hráči, k uvolnění fotbalistů prvoligových klubů dochází až v průběhu přípravy.

Můžete počítat s oporami týmu Jakubem Řezníčkem nebo Martinem Berkovcem?

Mám zprávy, že by měli zůstat.

Po konci Tomáše Požára nemá brněnský klub sportovního ředitele, takže máte větší pravomoci ohledně výběrů hráčů?

To je věc, která je v procesu. Tím, že momentálně chybí v Brně sportovní manažer, plno těch věcí přejde na mě, abych pomohl s výběrem hráčů, jejich vytipováním.

Takže si můžete stavět kádr podle sebe…

Samozřejmě z jedné strany je to dobré, ale také to bere spoustu energie, potřebuji se hlavně soustředit na trénování. Je to plus, pokud bude hráč v souladu s trenérovými požadavky. Nicméně to beru za přechodné období, nic dlouhodobého.

Koho jste trénoval z brněnského kádru?

Z hráčů jsem se osobně potkal s Martinem Berkovcem, Vlastou Hrubým nebo Jakubem Nečasem.

Prozradíte, jak by měl vypadat váš realizační tým?

Jsme ve fázi ladění, ještě nemohu sdělit konkrétní informaci.

Jak moc znáte Brno?

Žádnou přímou hráčskou zkušenost tady nemám, vždy jsem tady byl jako soupeř.