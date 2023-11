Když je taková série nezdarů, je logické, že klub zvažuje výměnu trenéra. Je to prostě realita. Jde o určitý impulz, který se opakuje a je vyzkoušený.

Měl jste chuť pokračovat i po nedělní prohře 2:4 na Žižkově?

Mrzí mě to, ale nebyl jsem zlomený, že bych měl chuť skončit. Někdy jste ve stavu, že nemáte energii… Věřím, že Zbrojovka má větší potenciál, potřebuje uzdravit některé klíčové hráče, kteří chyběli.

Pátá prohra z pěti soutěžních utkání včetně MOL Cupu, to jste si vyslechl jako důvod odvolání?

Určitě je to ta neúspěšná série, plus bylo zmíněno, že se herně neposouváme. Samozřejmě je to ovlivněné zdravotními lapáliemi, kterými jsme si prošli. Stanovisko klubu bezesporu chápu a respektuji ho.

Má brněnský tým na víc, než aktuálně předvádí?

Rozhodně. Současný stav je ovlivněný dvěma faktory, což jsou obrovská obměna kádru a momentální zdravotní stav, tedy velká marodka.

Marodku neovlivníte, jenže k letní obměně kádru došlo záměrně. Byla příliš velká?

Nechci se pouštět do velkých rozborů, nebylo by to vhodné.

Začátek podzimu se vám sice nepovedl, ovšem pak jste měli sérii pěti druholigových vítězství, než přišla domácí porážka 0:1 s Vyškovem.

Na Vyškov už se projevila marodka, tam už hráči měli covid a nějaké virové onemocnění. Abych pravdu řekl, i přes úspěšnou sérii předtím vím, že to bylo na sílu, nebyli jsme herně lepší než soupeři. Šlo o vyrovnané zápasy, které jsme dokázali přetlačit na svoji stranu. Nemám růžové brýle, herní projev nebyl úplně dobrý.

Mohl jste z trenérské pozice udělat něco jinak?

Vždycky můžete udělat něco jinak… Teď věřím, že změna trenéra trochu mužstvo nakopne, vždycky je to takový impulz. Přeji Brnu, aby zvládlo konec podzimu, dodělalo v zimě personální změny a na jaře to dotáhlo až tam, kam si všichni přejí. Brno má skvělé fanoušky a vím, jak po úspěchu touží. Kvůli nim mě to mrzí. Všude nás jezdili podporovat a vždycky byli slyšet. Když se nedaří, není to sice příjemné, na druhou stranu musím ocenit, že fandí. To je na fotbale hezké, tyhle emoce, které i diváci přináší.

Může podle vás Zbrojovka ještě postoupit do první ligy?

Věřím, že určitě bude bojovat o možnost postupu. Jak to dopadne, nedokážu predikovat, záleží na hodně věcech. Věřím, že je schopná dostat se do baráže, kde to však eventuálně bude dost těžké.

Stále se mluví o nutnosti posílení, kde to mužstvo nejvíc potřebuje?

Jednoznačně potřebuje posílit v defenzivě. Hrozně moc zápasů jsme inkasovali jako první, ze třinácti kol osmkrát. Utkání se pak těžko otáčí. Je vhodné doplnit defenzivu.

Nelitujete, že jste vzal brněnskou nabídku?

Nelituji. Samozřejmě vše je zkušenost, tohle byla výzva. Ve finále vidíme, že neúspěšná, ale nemám proč litovat.

Teď si od fotbalu odpočinete?

Ve fotbale to nejde naplánovat. Předpokládám, že si dám nějaké volno, ale nikdy nevíte. Před týdnem jsem nevěděl, že skončím, takže nevím, jak dlouhá bude pauza. (pousměje se)