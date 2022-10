Líšeňští fotbalisté přitom dlouhodobě mají v klubu jen poloprofesionální smlouvy. K fotbalu tak musí mít ještě druhé zaměstnání. Přesto si v konkurenci „stoprocentních profíků“ umí poradit. „Je obrovský rozdíl mezi podmínkami v Karviné a u nás, stejně se jí ale dá konkurovat. Je ale potřeba si říct, jak dlouho to může vydržet. Jak dlouho naši kluci můžou chodit pětkrát týdně do práce a k tomu na šest tréninků plus zápas,“ zamýšlí se Valachovič.

Zatím to zvládají bravurně. Do devátého kola nepoznali ligovou porážku, padli až před reprezentační pauzou v Táborsku. Přesto zůstávají na čele tabulky. „Že občas přijde nějaká porážka, je jasné, je to sport. Myslím si ale, že by to chtělo víc respektu k našim klukům. Když občas slyším, jak líšeňští diváci pořvávají z tribuny něco na kluky, tak mě to mrzí. Protože my jdeme hrát s Karvinou, kde hráči mají profesionální smlouvy a hrají za třikrát čtyřikrát tolik co naši kluci. Ti k tomu ještě v týdnu chodí do druhé práce a stejně jdeme do utkání z prvního místa, zatímco Karviná je osmá,“ vyzdvihuje líšeňský lodivod.

Návrat oblíbenců

Sobotní utkání však má ještě další zajímavou zápletku. Poprvé po svých odchodech se v dresu soupeře do Líšně vrátí Martin Rolinek a Jaroslav Málek. „To prostě přináší fotbal. Kluci hájí barvy Karviné, budou se chtít v Líšni ukázat. Asi je to tak správně, jednou už tady nejsou, tak se na ně musíme dívat jako na soupeře,“ hodnotí Valachovič.

Gabriel pomohl k postupu na mistrovství Evropy. Teď se těší na návrat na Spartu

Především návrat Málka bude specifický. Z Brna odešel teprve před čtyřmi měsíci, navíc byl v posledních sezonách velkým tahounem Líšně. „S Jardou máme takový jiný vztah, jdeme spolu tu fotbalovou cestu vlastně už deset roků. Od roku 2011 se nám ty cesty spojují a rozpojují, teď se zase rozešly. Pravidelně si ale spolu dvakrát třikrát do týdne voláme. Řešíme spolu různé věci, když šel do Karviné, tak jsem mu řekl svůj názor,“ popisuje líšeňský kouč.

A přidává zajímavou historku. „Když mluvím s Jardou, tak mi říká: ‚Trenére, já bych šel radši do druhé práce, protože nevím, co ten celý den dělat.‘ Pamatuju si, když jsem trénoval Břeclav a odešel nám Jarda Navrátil do holandského Heracles Almelo. Po pár měsících jsme si spolu šli sednout a pobavit se, jak to tam vypadá, protože jsem se chtěl informovat. A on mi říkal, že je pro něj nejhorší, že neví, co dělat s volným časem. Kdežto u nás tohle kluci neřeší,“ vypráví Valachovič.

Defenzivní starosti

Líšeň však před sobotou řeší velké komplikace. Proti Táborsku nemohla nasadit ani jednoho z tradičních krajních obránců, navíc se pro duel s Karvinou vykartovaly opory Michal Jeřábek s Adriánem Čermákem. Pozitivní zprávou je alespoň návrat pravého beka Davida Paška do sestavy. „Pašek minule nenastoupil, protože doma čekali narození dítěte, nyní je připravený. Milan Lutonský je ale dál zraněný,“ vyjmenovává kouč.

Sychru prohry bytostně štvou. Po zápase s nikým nemluví, ani nechce nic slyšet

Ten tak nemůže počítat se třemi obrannými stálicemi, což je v kombinaci s úzkým líšeňským kádrem značný problém. „Osm zápasů, kdy jsme neprohráli, jsme nastupovali ve stejné sestavě a nyní je to obrovský zásah. Jsou to zrovna tři hráči, kteří hodně chybí. Ale určitě nejdeme do utkání s poraženeckou náladou, je zase na dalších klucích, aby se s tím porvali,“ dodává Valachovič.