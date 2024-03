Celý týden se ve fotbalové komunitě nahlas šuškalo o tom, že skalní příznivci Zbrojovky chystají protest. Mělo jít o výrazný projev nespokojenosti se současným stavem brněnského klubu, fanoušci požadují odchod dosavadního majitele Václava Bartoňka, který jedná o prodeji většinového podílu v klubu Pavlu Svoreňovi z investiční skupiny Portiva.

Příznivci Zbrojovky pronikli na stadion. | Video: Jaroslav Kára

Mluvilo se o bojkotu utkání s Táborskem, které nakonec skončilo 0:0, ale také o jeho násilném přerušení. Na všechny varianty se brněnský klub připravoval, nachystaní byli také policejní těžkooděnci. Příznivci klubu nakonec na hřiště nevnikli, ale pokusili se dostat na tribunu přilehlé k Srbské ulici, kde sedí VIP nebo například novináři.

Když neustálé pokřikování „Bartoněk, ven!“ přerostlo k potyčku několika desítek lidí s členy bezpečnostní služby, zasáhli policejní těžkooděnci, kteří vytlačili rozvášněný dav ze stadionu. Několik mužů skončilo dokonce v poutech.

Tito „fanoušci“ jen sotva sledovali utkání, ve kterém brněnští fotbalsité marně překonávali obranu Táborska. „Hrozně nás mrzí, co se děje, nehraje se vůbec dobře, když na vás každý křičí, pokud něco pokazíte. Sice jsme na domácím stadionu, ale nevlije nám to vůbec sebevědomí do žil. Ale nedá se na to vymlouvat, jiní hráči hrajou před padesáti tisíci lidi a taky to zvládnou. Doufám, že fanoušci zase začnou fandit a budeme mít dobré výsledky i hru,“ reagoval na nepříjemnou atmosféru brněnský záložník Jiří Texl.

Ten přitom patří k těm zkušenějším fotbalistům v brněnském kádru, který už toho zažil ve fotbale dost. „Nebylo to příjemné, docela mě to i znervóznělo, jak jsem dlouho nehrál, protože jsem byl na operaci s kolenem. Nepovede se jeden, dva balony, všichni na vás křičí, to nám zrovna moc nepomůže. Jestli to tak cítí (fanoušci - pozn. red.), že to mají dělat takhle, je to jejich názor. Chápu, že by chtěli hrát ligu nebo Evropskou ligu, snad se to jednou povede,“ přál si záložník.

Zdroj: Sabir Agalarov

Několik desítek příznivců se už dlouho před zápasem zúčastnilo průvodu, také položilo věnec a zapálilo svíčky, což mělo symbolizovat pohřeb Zbrojovky. „Skandování bylo slyšet přes celý stadion už před zápasem, bylo to nepříjemné, ale s hráči jsme mluvili a připravovali je na to, že se něco podobného může stát,“ podotkl hlavní kouč Tomáš Polách.

Přestože své svěřence chystali na nepříjemnosti, při hře to na hráče patrně dolehlo „Šlo to po celém městě, chystali jsme se na to. Chtěl bych se bavit o fotbale, tohle mi nepřísluší hodnotit. My trenéři jsme od toho, abychom trénovali hráče, hráli dobrý fotbal, sbírali jsme body. Někdy se to nepodaří, což nás samozřejmě mrzí. Každý tým si přeje, aby na domácím hřišti bodoval a lidi fandili,“ hlesl Polách.

Situace s neustále se protahujícím prodejem klubu na kabinu doléhá, také hráči žijí v nejistotě, co bude. „Nemáme v šatně extra informace, jen co proběhlo na internetu. Nevíme, co je pravda, co je lež, ale neřešíme to, ani trenér. Trénujeme, ať se můžeme každý den zlepšovat. Nemůže se nás dotknout, kdo klub vlastní, měli bychom hrát furt stejně,“ nabádal Texl.