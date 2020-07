Kvůli nevyhovujícímu stavu stadionu Pod Vinicí bude nováček hrát „domácí“ zápasy podle všeho v Mladé Boleslavi. „Může se ještě stát, že najdeme jinou alternativu, která pro nás bude zajímavá,“ prozradil předseda představenstva Vladimír Pitter, že se ještě bude jednat o podmínkách pronájmu.

Ani budoucí licitace však nezmění nic na tom, že Pardubice odkopou všechny duely mimo svou arénu. „Jsme připraveni. Nedomnívám se, že bychom měli být horší než mančafty od devátého místa dolů,“ řekl trenér Krejčí. O cílech pro novou sezonu nehovořil. Ten primární je ovšem jasný. Pardubičtí se jako každý nováček budou chtít především zachránit.

Černé příklady

Jenže historie mluví proti nim. V české lize se objevily dva týmy, které nehrály jako novic celou sezonu ve svém městě a ihned sestoupily. V dalších případech (Opava, Blšany, Hradec Králové) šlo o krátkodobější změny.

Ale zpět k černým příkladům. V sezoně 2010/11 si zkusilo život mezi smetánkou Ústí nad Labem. Jeho stadion byl na spadnutí, hráči se převlékali ve stavebních buňkách. Proto tým kouče Svatopluka Habance působil v Teplicích. Měl to kousek, něco přes 20 kilometrů, to však byla jediná výhoda. Z patnácti utkání vyhrál jen tři, na duel s Příbramí nedorazilo ani pět stovek diváků.

„Proč to vlastně hrajeme?“ ptal se místopředseda představenstva Jiří Dušek. Klub navíc zaplatil za pronájem 3 miliony.

Finance chybí

Podobně (i finančně) dopadlo také Znojmo o tři roky později. Mužstvo kopalo v Brně (a jednou v Jihlavě), ligu testovalo jedinou sezonu byť se drželo více než Ústí.

„Nemůžu říct, že bychom se zachránili, ale naše šance by byla mnohem větší. A to hned ze dvou důvodů. Nemuseli bychom rezervovat peníze na pronájem stadionu v Brně. A ve vrcholu sezony bychom se opřeli o domácí euforické fanoušky,“ řekl majitel Ota Kohoutek. Stejné nástrahy čekají rovněž Pardubice.

Hradecký šéf: Potíž? Stálo to velké prachy…

Jsou to čtyři roky, co byl fotbalový Hradec, arcirival Pardubic, v podobné situaci. Postoupil do ligy a nemohl hrát ve svém. Proto využil arénu v Mladé Boleslavi, kam se zřejmě vydají i Pardubičtí. „Ale my jsme měli výhodu, protože jsme byli v azylu jen čtyři zápasy,“ říká šéf klubu Richard Jukl.



Finanční výhodu?

Ano, nebyla ztráta od sponzorů, od společnosti STES. Rok by byl problém.



Bylo složité se s Boleslaví domluvit?

Ani ne, máme dobré vztahy. Můžete vyjednávat o lepších cenách, jenže stejně musíte nakonec přistoupit na hru pronajímatele. (usmívá se)



Ale vy jste přece řešili i alternativu Bohemians.

Ano, šlo o dostupnost pro fanoušky. Jenže Bohemka měla problémy s licencí, takže to nedopadlo.



Co jste museli v Boleslavi jako klub zajistit?

Vlastně skoro nic, oni to mají velmi dobře a profesionálně vychytané. Pořadatelé, catering, to šlo všechno za nimi. Je to krásný stadion a my i Pardubice máme hrozné, byla to vzpruha. Navíc se týmu dařilo. Kdybychom tam hráli celý rok, tak se možná zachráníme.



Byl vůbec nějaký problém?

Fanoušci to měli daleko, mužstvo tam nemohlo absolvovat předzápasový trenink. A stálo to velké prachy. (směje se) (fej)