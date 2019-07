Zápas naklonil na stranu hostí ve 33. minutě po rohovém kopu obránce Ondřej Vencl. Další šance na jedné či druhé straně se ve zbytku utkání už neujaly.

„Samozřejmě s výsledkem nemůžeme být spokojení. Očekávali jsme těžký zápas, první kola jsou vždy neurovnaná, mužstva prošla obměnou a příprava byla krátká. Kluci byli v prvním poločase nervózní, zbavovali se míčů a soupeř byl lepší. Pomohla nám střídání v poločase, protože Praus i Kovařík se zapříčinili o tlak, ze kterého se mohlo něco stát a bylo to vážkách,“ hodnotil domácí trenér Jiří Balcárek.

Jeho protějšek Jaroslav Veselý byl o poznání spokojenější. Hlavně proto, že zisk plného počtu bodů podle svých slov nečekal. „Byli jsme skromní a před zápasem bych bral i bod. Musím ale říct, že nás Vítkovice zaskočily, protože se v jejich sestavě na poslední chvíli objevil Buchvaldek, se kterým jsme nepočítali,“ poukázal kouč Chrudimi na posílení ze strany exolomouckého fotbalisty.

„Nakonec první poločas jsme neodehráli zle, dokonce bych řekl, že jsme byli lepší na balonu, domácí byli pod tíhou zápasu nervózní. Navíc jsme dali gól, takže jsem byl spokojený. Ve druhé půli už to bylo horší, domácí vyvinuli drtivý tlak a dvě příležitosti, ale přežili jsme to. Naproti tomu my jsme mohli z brejku soupeře dvakrát potrestat, nepovedlo se, takže z toho byly nervy až do konce. Až se nám zastavovalo srdce,“ usmál se Veselý.

Vítkovice tak musí zabrat za týden v Jihlavě. „Byl to kostrbatý fotbal, moc hezkých akcí tam nebylo a celý ho rozhodla jedna standardní situace. Chrudim hrála organizovaně, bylo těžké se tam dostat. Porážka mě mrzí, ale musíme se z toho poučit. Teď je to celkově v rychlosti a věřím, že v dalších zápasech to bude lepší,“ uzavřel Jiří Balcárek.

MFK Vítkovice – MFK Chrudim 0:1 (0:1)

Branky: 33. Vencl. Rozhodčí: Klíma – Myška, Šimáček. ŽK: Motyčka – Ujec, Sixta. Diváci: 560.

Vítkovice: Květon – Surzyn, Mikula, V. Cverna, Klusák (80. Kania) – Motyčka – Holiš (46. Praus), Suchan, Chvěja (46. M. Kovařík), Stříž – Buchvaldek. Trenér: Balcárek.

Chrudim: Mrázek – Vencl, Krčál, Řezníček, Hlavsa – Kesner (90. Froněk), Sixta, Janoušek, Dostálek (59. Hynek) – Rybička (78. Ujec) – Vašulín. Trenéři: Veselý.