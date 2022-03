FOTO: Řezníček pečetil výhru nůžkami. Trávníkaři tam prý musejí zavézt díru

Až v sedmdesáté minutě se dostal na trávník Jakub Nečas, posila z prvoligového Liberce střídala další novou brněnskou tvář Filipa Blechu. „Pro nás je to příjemná starost, pro hráče nepříjemná, komunikace s nimi musí být malinko intenzivnější a myslím, že před zápasem byla. Když jsme chystali základní sestavu, hráči okamžitě poznají, že nebudou hrát a jsou náhradníci,“ poznamenal Dostálek.

Před domácím duelem s Prostějovem řešil s jednotlivými fotbalisty jejich pozici v mužstvu. „Snažili jsme se to všem dobře vysvětit, mluvili jsme s Kubou Nečasem, Honzou Hladíkem i Honza Hlavica byl před zápasem mimo základní sestavu, než se na tréninku zranil Kuba Šural. Se všemi jsme to probrali a věřím, že jsou natolik inteligentní a dokážou situaci pochopit. V komunikaci jsem neviděl problém, emoce hráčů takové prostě být musí,“ doplnil trenér. Například Peter Štepanovský zůstal jen u rozcvičování, do hry se nakonec nedostal.

GÓLOVÝ PŘICHYSTAL

V ofenzivní trojici nastoupili vedle kapitána Jakuba Řezníčka na křídlech Jakub Přichystal a netradičně Michal Ševčík. „Počítali jsme s tím, že přijde konkurence, mezi záložníky ji máme hodně velkou a musíme se prát o místo. Trenéři rozhodli, že jsem hrál, snad se jim výběr povedl. Uvidíme, co bude další týden,“ usmál se Přichystal.

Ten na první branku přihrál Ševčíkovi, další dvě pak vstřelil sám. Hattrick mu však trenéři nedopřáli, v sedmdesáté minutě jej vystřídal Ota Kohoutek. „Kuba Přichystal patřil k nejviditelnějším hráčům, nepamatuji si, kdy měl takovou chuť. Malinko jsme ho přibrzdili střídáním, nechtěli jsme, aby se něco stalo, jestliže se dostal do takové pohody, chceme ho využít v příštích zápasech. I to je důvod střídání. Možná by bylo lepší nechat ho na hřišti, aby dal třetí branku a nabral ještě větší sebevědomí a chuť do fotbalu, ale řekl jsem mu, že si góly může nechat na příště,“ vysvětlil Dostálek.

Český reprezentant do jedenadvaceti let Ševčík musel na kraj hřiště, aby uprostřed vedle Adama Fouska přepustil místo Blechovi, který přišel na hostování z pražské Slavie. „Filip Blecha umí předvést lepší zápasy, v přípravných utkáních hrál malinko odvážněji, teď to byl výkon víc pro tým. Je taky otázka času, aby se s hráči sžil, kluci se víc sehráli týmově, pak to vykopne jednotlivce nahoru. Každý k tomu musí přispět a pevně věřím, že Filip bude hrát líp, má naši důvěru,“ uvedl brněnský kouč.

Až v nastavení se střelecky prosadil kapitán Řezníček, zato parádními nůžkami. Do té doby hlavně dřel pro spoluhráče. „Měl jsem jinak trochu smůlu, moc mě to ve vápně netrefovalo, ale zastoupili mě jiní kluci, žádnou vědu z toho nedělám. Běhal jsem, napadal, taková moje klasická hra, hodně soubojů. Dal jsem gól, můžu být spokojený,“ podotkl Řezníček.