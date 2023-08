Úvod nové sezony se fotbalové Líšni nevydařil, a proto reaguje příchodem nové posily. A to pořádně zajímavé. Ze slavného AC Milán do Brna zamířil dvaadvacetiletý záložník Antonio Mionič, který v mládežnických výběrech oblékal i reprezentační dres Chorvatska.

Antonio Mionič byl pět let kmenovým hráčem italského AC Milán, nyní míří do Líšně. | Foto: AC Milan

Před pár dny Líšeň přivedla Srba, když do klubu přišel obránce Dušan Jokovič, nyní ji posílil Chorvat Mionič. Ten je odchovancem klubu Istra 1961, ze kterého před pěti lety přestoupil do AC Milán.

Messi jako Spider-Man. Proč další superhrdina? Amerika řeší gólové oslavy hvězdy

Ve slavném italském celku nejprve nastupoval v mládežnických výběrech, párkrát si zatrénoval i s hlavním týmem, se kterým dokonce jednou odletěl na předsezonní turné do Spojených států amerických.

Výrazněji se však Mionič do A týmu neprosadil, poslední dvě sezony proto pendloval po hostováních. Nejprve si zahrál za Montevarchi, v loňském ročníku oblékal dres Alessandrie, která hraje Serii C, tedy třetí nejvyšší italskou soutěž. V jejích barvách naskočil do devatenácti utkání, ve kterých si připsal jednu asistenci.

175 centimetrů vysoký středopolař si v mládežnických kategoriích zahrál i za chorvatskou reprezentaci, s výběrem do sedmnácti let naskočil do čtyř utkání, nominaci dostal i do týmu do devatenácti let, za který však do zápasu nenastoupil.

Antonio Mionič

Narozen: 31. května 2001 (22 let).

Národnost: chorvatská.

Pozice: střední záložník.

Předchozí kluby: Istra 1961 (Chor.), AC Milán (Itá.), Montevarchi (Itá.), Alessandria (Itá.).