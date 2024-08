Patřil mezi velké talenty pražské Sparty, ligový debut v rudém dresu si Václav Dudl odbyl už v sedmnácti letech, čímž se tehdy stal třetím nejmladším sparťanem se startem v nejvyšší soutěži. Jenže od té doby uplynulo už téměř osm let, Dudl se z levého obránce přeučil na pravého záložníka a od léta hájí dres druholigové Líšně. „Kombinaci fotbalu a druhé práce či brigády by si měl vyzkoušet každý hráč. Pak by si víc vážil, že může dělat to, co ho baví, a brát za to peníze,“ říká čtyřiadvacetiletý fotbalista.

Ve sparťanském hlavním mužstvu Dudl nakonec nasbíral jedenáct startů, hned čtyři z nich jsou přitom ze základní skupiny Evropské ligy, kde si v roce 2016 zahrál i proti Southamptonu či Interu Milán.

Výrazněji se však přes obří konkurenci nedokázal prosadit, proto se přes několik hostování a angažmá v Příbrami dostal až do Líšně. „Měl jsem v létě nějaké nabídky, bohužel jsme se ale nedomluvili. Pak jsme si napsali a zavolali s panem Valachovičem a během pár dní bylo vše dohodnuté a už jsem trénoval v Líšni,“ nastiňuje Dudl.

Profesionální podmínky ve Spartě tak rodák z Hořovic na Berounsku vyměnil ze specifické prostředí v Líšni, kde hráči mají k fotbalu ještě další práci či brigádu a občas si musí brát volno, aby stihli trénink či zápas.

„Jsem na to zvyklý, už angažmá v Příbrami jsem totiž kombinoval s různými brigádami. Vůbec mi to nevadí, a naopak si myslím, že by si to měl vyzkoušet každý hráč. Vydělávat si fotbalem je totiž jen ta pověstná třešnička na dortu,“ líčí bývalý mládežnický reprezentant.

Žádná dlouhá aklimatizace tak Dudla po letním přestupu do brněnského celku nepotkala. „Sžil jsem se v Líšni rychle a baví mě to tu. Rád sem chodím a pohybuju se v klubovém areálu vlastně skoro celé dny. Navíc parta v kabině je skvělá, kluci jsou bezvadní. Hlavně je dobře rozdělené, že je kádr složený z pár starších hráčů, pak jsou v něm kluci okolo pětadvaceti let, mezi které patřím i já, a doplňují jej mladíci,“ popisuje.

Pohodu si univerzál přenesl i na hřiště. Prodral se do líšeňské základní sestavy a v posledním kole vstřelil první gól v nových barvách. Jeho trefa na hřišti Jihlavy na 2:1 vypadala dlouho jako vítězná, domácí však srovnali v nastavení.

Univerzální hráč

„Co se týče individuální stránky, tak jsem byl spokojený. Jenže jsem spíš týmový hráč, raději klidně přihraju, než gól dám, hlavně aby bylo mužstvo úspěšné. A v Jihlavě jsme dostali vyrovnávací branku v 93. minutě, přišli jsme kvůli ní o dva body. Všechny nás to mrzelo a ještě teď mě to štve,“ rekapituluje Dudl.

Šanci na nápravu bude mít Líšeň už v sobotu, kdy od pěti hodin odpoledne hostí Varnsdorf. Revanšovat se potřebuje i svým fanouškům, na vlastním stadionu totiž zatím ze tří zápasů vykřesala jediný bod, navíc má domácí skóre 0:5.

„Musíme to už doma zlomit. Varnsdorf má také dobře poskládaný tým, je to vidět na tom, jak se činí v dosavadní části sezony. Nebude to nic jednoduchého, ale už konečně potřebujeme vyhrát. Druhá liga je specifická tím, že je strašně vyrovnaná, když se nám výsledkově podaří tři zápasy, tak budeme v tabulce úplně jinde. Hlavní je dál pracovat a rvát se o každý zápas,“ burcuje letní posila.

Pokud Dudl do sobotního utkání naskočí, objeví se nejspíš opět na postu pravého křídelníka. V dřívějších angažmá sice okupoval pozice na levém kraji obrany či uprostřed zálohy, v Líšni je z něj však ofenzivní hráč.

„Označil bych se za univerzála. Když jsem do Líšně přišel, tak jsme se bavili s trenérem, co mi nejvíc svědčí, řekl jsem mu post na levé straně obrany nebo uprostřed zálohy. Po několika přípravných zápasech jsme se ale shodli, že by mi to jako levákovi mohlo na pravé straně sedět, můžu si dávat míč doprostřed na silnější nohu a nahrávat či střílet. Hlavní ale je, abych byl týmu prospěšný. Když mě trenér dá na post stopera nebo útočníka, tak se budu snažit nechat na hřišti všechno,“ dodává.