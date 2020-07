Právě tady se poprvé konfrontoval s profesionálním fotbalem. V roce 2006 Sokolov odkoupil druhou ligu od Pardubic, ve svých jedenadvaceti letech byl jedním z domácích hráčů, který se do kádru nově vytvořeného mužstva prosadil.

V první sezoně odehrál patnáct, ve druhé již čtyřiadvacet zápasů. Poté si ho vytáhla Viktoria Plzeň. „Vzpomínám na to jen v dobrém. Díky tomu, že se do Sokolova přivedla druhá liga, jsem de facto měl možnost do ní nakouknout a posunout se časem zase výše. Tím více mi je líto, že teď Baník druhou ligu opouští,“ komentuje Petr Jiráček konec profesionálního fotbalu na hornickém západě.

„Z mého pohledu je to obrovská škoda. Druhá liga se tam hrála čtrnáct let. A jen díky financím se nemůže pokračovat, což je obrovská škoda,“ dodává.

Řada osobností

Petr Jiráček má na svém kontě dvacet osm reprezentačních startů, mistrovský titul s Plzní, angažmá v německém Wolfsburgu i Hamburku. Na mateřský klub, ale nikdy nezapomněl.

Poprvé se do Sokolova vrátil jako „velký hráč“ v pohárovém utkání s Viktorií Plzeň. „Určitě je to velmi zajímavé pro každého fotbalistu, když se vrací do míst, kde vyrůstal, kde to všechno začalo. Tehdejší zápas jsem si moc užil,“ vzpomíná.

Stejně tak odchovanec sokolovského fotbalu nechyběl na oslavách sedmdesáti let od založení Baníku před dvěma lety, kde si zahrál vedle dalších osobností, které v Sokolově vyrostly, nebo zde dlouhodobě působily: Michaela Krmenčíka, Františka Dřížďala, Davida Vaněčka, Pavla Horvátha.

„Od deseti let, kdy jsem začal hrát za Baník jsem tam byl vždy maximálně spokojený. Bylo vidět, jak zázemí rok od roku roste, jak se všechno a všichni posouvají nahoru a vyvrcholilo to odkoupením druhé ligy,“ líčí současný hráč prvoligového Zlína.

Věří v návrat

Na Valašsku již Petr Jiráček zůstane. „Možná jsem s tím dřív počítal, že bych kariéru zakončil v Sokolově. Ale teď už jsme se rozhodli, že s rodinou zůstaneme ve Zlíně. Musím, ale zopakovat, že je to obrovská škoda, že v Sokolově fotbal na této úrovni končí. Holt se bude muset nějaký rok počkat, než se tam druhá liga třeba zase vrátí,“ zakončuje s dávkou optimismu Jiráček.